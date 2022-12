-Publicidad-

Ante los espectaculares y pintas que promueven aspirantes de Morena para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los militantes a no “excederse” ni “pasarse de listos”, pues la gente los ve y estas acciones podrían tener un efecto adverso.

Este jueves, en su conferencia matutina el mandatario respondió a las preguntas de la prensa sobre los mensajes de apoyo pagados para impulsar a las “corcholatas” morenistas, en especial a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Para empezar, insistió en que él no tiene preferencia por ninguno de quienes han levantado la mano para ser candidatos de Morena a la Presidencia en 2024, pues los considera buenos perfiles a los tres.

Mencionó especialmente a Sheinbaum Pardo, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, de quienes dijo que están entre los mejores funcionarios de México y el mundo.

“Y por eso estoy muy contento, mucho, mucho, muy contento, porque los que están son, de verdad, de primera. Sería lamentable que iniciara un proceso de transformación y no tuviésemos opciones para garantizar la continuidad”, remarcó.

Por lo anterior, llamó a “tener cuidado con los excesos (…) aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo”, pues quienes sentenció que al que juega sucio se le revierte como un “búmeran”.

“Esto es una lección para que no se menosprecie al pueblo. Porque a veces se piensa: La gente no se entera o no sabe de esto. No. Y eso fue hace 20 años, imagínense cómo está ahora la gente, si es el periodo de mayor politización en la historia de México, los últimos seis, 10 años”, sentenció.

Hay que recordar que, el pasado martes, varios diputados federales admitieron haber pagado de su salario la colocación de espectaculares para promover la imagen de Sheinbaum Pardo en diferentes ciudades del país.

Por su parte, la mandataria capitalina rechazó haber intervenido en dicha campaña a su favor y reiteró que el INE ya le ordenó llamar a sus simpatizantes a no hacer proselitismo a su favor.

