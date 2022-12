Los 7 momentos memorables del deporte del 2022

Este 2022 entregó grandes momentos para el deporte local e internacional, justas mundiales, destacadas finales, retiros, entre otros más. Acá en Ángulo 7 repasamos algunos de éstos que quedarán para el recuerdo de los aficionados.

Cabe mencionar que el orden de esta lista no tiene relevancia alguna.

Los Angeles Rams, luego de 22 años sin un campeonato de la National Football League (NFL), finalmente regresaron a lo más alto de la liga, consagrándose además como el segundo equipo en la historia en ganar una Super Bowl jugando en casa, el SoFi Stadium.

Si bien, los Rams sufrieron en un juego de volteretas, en el que durante gran parte del tercer cuarto y casi todo el último periodo estuvieron abajo, lograron sobreponerse a su rival, los Cincinnati Bengals, consiguiendo una anotación en el último minuto que puso el marcador 23-20 a su favor para llevarse el trofeo Vince Lombardi del Super Bowl LVI.

Por su lado, en la National Basketball Association (NBA), el baloncesto vio como los Golden State Warriors, con Stephen Curry como su gran figura, se reafirmaban como un equipo de época, alzándose como campeones por séptima ocasión para la franquicia, siendo además este su cuarto título en los últimos 8 años.

Sin embargo, para el deporte nacional lo que más resaltó fue que dentro del plantel campeón estaba Juan Toscano-Anderson, basquetbolista de nacionalidad mexicana, que se consagró como el primer deportista tricolor en alzarse con el trofeo Larry O’brien.

Undrafted out of Marquette in 2015, a stop in the NBA G League and now NBA CHAMPION in Year 3… Juan Toscano-Anderson! #NBA75 pic.twitter.com/o2zW5nX1Ip

Así mismo, este 2022 también nos dejó momentos de despedidas, tal como ocurrió en el deporte blanco. Y es que quienes fueran considerados los mejores tenistas de la historia de la rama femenil y de la rama varonil, colgaron la raqueta, dando fin a legendarias carreras deportivas.

Por un lado, la estadounidense Serena Williams, tras 73 títulos profesionales, de los cuales 23 fueron en Grand Slams, a sus 41 años, culminó su legado, luego de que disputara su último gran evento en el US Open, donde cayó eliminada en la tercera ronda.

Por otro, Roger Federer, igual a sus 41 años, y luego de 103 campeonatos entre los que se cuentan 20 Grand Slams, dijo adiós, finalizando su carrera en torneo anual de la Laver Cup, en un juego de dobles, donde hizo equipo junto a su más grande rival deportivo, Rafael Nadal.

It was a magical evening yesterday. Thank you again to all the players and fans who were here to share this moment with me. It means the world ❤️😊🙏🏼 pic.twitter.com/IKFb6jEeXJ

