-Publicidad-

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina destacó el alza al pasaje es un tema que está en constante análisis, pero por el momento no hay ninguna decisión tomada, después de la que se dio el 2019; tampoco tiene considerado reunirse con concesionarios.

Así lo dio a conocer durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionado sobre si considera un aumento al pasaje para el siguiente año, a lo cual respondió que hasta ahora no hay ninguna decisión tomada sobre ello.

El titular del Poder Ejecutivo comentó que la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT) es el primer contacto de los transportistas con el gobierno del estado, por lo que, en función de ello, podría derivar en un encuentro con él de ser necesario.

“No he tenido contacto con transportistas, lo ve el área correspondiente que es la que debe tener el primer contacto con ellos y sobre eso estaremos analizando si hay algún con ellos o no, hasta el momento no hay una decisión”, asentó.

Es de mencionar que fue en octubre de 2019, cuando el gobierno de Puebla acordó un aumento de 2.50 pesos al transporte público, a cambio de la modernización de sus unidades y su equipamiento para prevenir delitos, lo cual no ha sido cumplido por los concesionarios.

-Publicidad-

Este incremento se dio en los primeros meses de la administración del ahora mandatario fallecido, Miguel Barbosa Huerta, quien en su momento reconoció que la pandemia del Covid-19 generó que no se pudiera cumplir con la modernización del transporte.

Reuniones con IP, después

Por otra parte, Céspedes Peregrina reiteró que la administración estatal será “un puente” con todos los sectores de Puebla, por lo que tendrá acercamiento con quienes lo han solicitado, pero será en su momento, ya que la prioridad ahorita es la gobernabilidad del estado.

- Publicidad -

En esto incluyó a la iniciativa privada, la cual le ha mandado mensajes tras su designación la semana pasada y que agradecer, aunque dejó en claro que la reunión será siempre y cuando ésta reconozca la nueva forma de gobernar: una Puebla de iguales y sin privilegios.

“Tendrán su momento, su tiempo, hoy estamos de lleno en el tema de la seguridad, ya tendremos acercamiento con todos, buscaremos ser un puente que permita que se reconozca y analice con mucha puntualidad cual es la nueva formar de gobernar porque la transformación debe continuar”, asentó.

Cabe resaltar que la semana pasada el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a través de un comunicado, manifestó que buscará reunirse con Céspedes Peregrina, ya que con Barbosa Huerta la relación que se tuvo no fue del todo bien.