Los automovilistas foráneos que quieran visitar Puebla deberán tramitar su pase turístico gratuito y en línea, el cual tendrá vigencia de 14 días, mientras que los que transiten de manera constante por la entidad deberán pagar su testificación, con un costo de 200 pesos, siempre y cuando tengan su verificación.

Así lo reiteró, en la rueda de prensa de este miércoles encabezada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, quien recordó que esto forma parte del programa Modalidades a la Circulación.

Refirió que quienes visiten la entidad por turismo o estarán aquí menos de 14 días pueden tramitar de manera gratuita su “Pase Turístico” en la modalidad que deseen, mismo que no es necesario portar para transitar los sábados y domingos por la entidad, el cual, -afirmó- es más flexible que otros estados.

“Los pases turísticos son muy flexibles, inclusive son más que en otras entidades para que los turistas puedan venir tranquilos y disfrutar del hermoso estado de Puebla las veces que sean necesarias por un semestre. Ojalá tuviéramos turistas que se queden hasta los 14 días a los que tienen derecho consecutivos”, declaró.

#Ángulo7Informa ll El pase turístico para los automovilistas foráneos será gratuito y se puede hacer en línea, mientras que los que son de los estados que conforman la CAMe podrán transitar sin restricción, informó la secretaria de @AmbienteGobPue, @BetyManrique. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/at87UdQYGz — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) December 21, 2022

Dicho trámite se puede realizar a través de la página paseturistico.puebla.gob.mx, pero éste no tendrá validez en los días que haya contingencia ambiental atmosférica y puede ser solicitado para quienes quieran visitar Puebla, no aplica para los automovilistas locales.

Este pase puede ser obtenido una vez por semestre con una vigencia de 14 días, dos veces por cada medio año con una vigencia de 5 días cada uno y en plazos no consecutivos o cuatro veces por semestre con una vigencia de 3 días cada uno en plazos no consecutivos.

La funcionaria manifestó que para quienes pertenezcan a los estados de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) como la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala que cuentan con verificación vehicular obligatoria podrán circular de manera normal, ya que su holograma será reconocido.

Testificación cuesta 200 pesos

Mientras que para los que no forman parte de esta región podrán realizar la “testificación” de que en sus entidades de origen cumplieron con la verificación vehicular para circular sin restricción alguna en la entidad poblana, dicho trámite administrativo tiene un costo de 200 pesos.

En tanto , para aquellas unidades que circulen recurrentemente por Puebla y no tengan verificación en sus entidades, se recomienda que realicen de manera voluntaria el proceso en el estado de Puebla.

Manrique Guevara insistió que no el programa de modalidades a la circulación no se trata de un “Hoy No Circula”, pues sólo aplicará en caso de contingencia ambiental, que se declarará cuando haya 48 horas consecutivas con mala calidad de aire y, en ese supuesto, será para los autos con hologramas 1 y 2, con la terminación de placas según el día en que se presente.

La secretaria comentó que pese al incremento de la actividad volcánica en los últimos días, el período más largo de mala calidad del aire ha sido por cuatro horas y no en todas las estaciones de monitoreo, por lo que no ha habido una contingencia ambiental.

Subrayó que los hologramas exentos, así como cero y doble cero no dejarán de circular en caso de que se presente una contingencia, pues los vehículos que los portan son de baja emisión de contaminantes.