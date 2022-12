De albazos y oscuridades

-Publicidad-

La cuestión a esclarecer es el papel que jugará Puebla en el 2024.

Comenzaré con una breve cronología -del 2 de junio de 2019 al 15 de diciembre de 2022-, seguiré con una brevísima biografía del actual gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para continuar con algunas de las reacciones expresadas por algunos actores políticos locales y nacionales en torno al nombramiento de Sergio Salomón y concluiré formulando un par de preguntas.

2019

2 de junio del 2019

Miguel Barbosa Huerta gana la elección para gobernador.

10 de junio del 2019

Ratifica el INE triunfo del candidato de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, Luis Miguel Barbosa Huerta, con el 44.8 por ciento de los votos, que representó el 11.7 por ciento más que su más cercano competidor del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas Sánchez, quien se quedó con 33.1 por ciento de los votos.

15 de septiembre del 2021

La nueva Legislatura de Puebla queda conformada por diputados de siete partidos políticos, que estarán del 15 de septiembre de 2021 al 14 de septiembre de 2024. 1) Morena con 17 diputados; 2) PAN con nueve; 3) PRI con siete; 4) PT con cinco; 5) MC con uno; 6) PVEM con uno; 7) PSI con uno.

2022

13 de diciembre del 2022

16:00 horas se emitió el comunicado oficial por parte del gobierno local, en el cual se notificó que Miguel Barbosa Huerta falleció, a la edad de 63 años, en un nosocomio de la Ciudad de México.

14 de diciembre de 2022

17 horas los diputados del Congreso del Estado convocaron a sesión ordinaria a puerta cerrada para declarar formalmente la ausencia absoluta de gobernador en Puebla tras la muerte de Miguel Barbosa Huerta. Los diputados del Congreso del Estado convocaron a sesión ordinaria a puerta cerrada para declarar formalmente la ausencia absoluta de gobernador en Puebla tras la muerte de Miguel Barbosa Huerta. En el calendario del Congreso del estado estaba prevista, desde antes del fallecimiento de Miguel Barbosa, una Sesión Ordinaria en la que se abordarían temas del Poder Legislativo, como la designación de los miembros de la Comisión Permanente.

17:30 horas La sesión se inició y de manera sorpresiva la sesión fue aprovechada para declarar la falta absoluta de gobernador y la necesidad de iniciar el proceso de selección del sustituto, pese a que, al mismo tiempo, en Tehuacán, se estaba llevando a cabo el velorio de Miguel Barbosa y a menos de 12 horas de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Puebla. A partir de ahí, la toma de decisiones y la formalización de un nuevo gobernador se prolongaron por casi ocho horas con varios recesos. Lo primero que hizo el Congreso fue dar cuenta formal de la ausencia de un gobernador y esto se cotejó con el Acta de Defunción de Barbosa Huerta expedida en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Con ello, se hizo un reconocimiento formal de que sería necesario elegir entre los diputados a un gobernador sustituto, dado que el fallecimiento se dio en los últimos cuatro años del gobierno y no procedía un proceso electoral extraordinario.

18:30 horas, declarada formalmente la ausencia del gobernador cuando el asunto se turnó a la Junta de Gobierno y Coordinación Política donde los líderes de bancada y representantes parlamentarios tuvieron una larga discusión y la aprobación de una propuesta. Mientras sesionaban de manera privada, las expectativas crecieron en torno a la sucesión, desatando incluso la crítica de representantes de la política nacional.

20:00 horas se sabía que sería en esa misma sesión ordinaria donde ya se tomaría la decisión de designar al gobernador sustituto, pues supuestamente el presidente López Obrador había dado el aval para que fueran los barbosistas quienes hicieran la elección cuanto antes para evitar que otros grupos desestabilizaran el proceso y la gobernabilidad del estado. Fue a partir de ese momento que se manejaron dos posibles cartas: la de la esposa de Miguel Barbosa, Rosario Orozco, y la del coordinador de bancada en el Congreso y expresidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Mientras se daba la discusión en el Congreso local, en Puebla comenzaron a circular rumores de que podría haber una imposición de gobernador desde la dirigencia nacional de Morena e incluso desde la Presidencia de la República, mencionando incluso nombres como el del priista Enrique Doger o la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, para suceder a Miguel Barbosa.

23 horas Al reanudar la sesión se elaboró un punto de acuerdo para sustituir al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y Eduardo Castillo López, coordinador de la bancada de Morena, fue electo por el pleno por mayoría de votos para ocupar el cargo a partir de hoy y hasta el 14 de septiembre de 2024. Acto seguido se aprobó la licencia de Sergio Salomón Céspedes por un periodo mayor a 30 días; y los diputados locales se fueron a receso.

15 de diciembre de 2022

Después de la medianoche, los integrantes del Congreso poblano designaron sin debate y en fast track, a Sergio Salomón Céspedes, exlíder de los diputados locales de Morena en Puebla, como nuevo gobernador interino de Puebla con 38 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. Solo se conoció que Rafael Micalco votó en contra.

02:00 horas Sergio Salomón Céspedes Peregrina rindió protesta como gobernador sustituto ante el Poder Legislativo y Judicial del estado de Puebla.

El jueves 15 de diciembre Puebla amaneció con un nuevo gobernador: Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Ello, a pesar de que el Congreso tenía por lo menos 10 días más para designar al sustituto.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Nació en 1969, tiene 53 años, con 20 años en el PRI y fue diputado local, en 2018, ocupó la candidatura a Presidente Municipal por Tepeaca bajo el amparo de Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRD y el PSI, en pleno auge del morenovallismo; en 2021 Morena lo postuló como diputado local y asumió la coordinación de su bancada y la Presidencia del Congreso, o sea, muy cercano a Miguel Barbosa. ¿A qué acuerdos llegó con los partidos que lo apoyaron este 15 de diciembre? ¿A qué acuerdos llegará con el gobierno federal?

Reacciones

María del Rosario Orozco Cabello viuda del ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, avaló la designación de Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador sustituto.

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), dijo en Twitter que la ambición de Céspedes Peregrina era grave, pues no habían pasado ni 24 horas del fallecimiento de Miguel Barbosa y ya se tenía preparado «un albazo».

Mario Delgado Carrillo, dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en la misma red social habló de la autoridad moral del movimiento y de cómo Barbosa Huerta no había sido sepultado cuando el Congreso ya buscaba a un gobernador sustituto.

Marko Antonio Cortés Mendoza presidente del Partido Acción Nacional (PAN): En redes sociales calificó de vergonzoso el actuar de los panistas poblanos y cuestionó el nombramiento fast track del exlegislador pues “Barbosa no había sido sepultado y ya se repartieron el poder”. Resaltó que no aprobaría los posibles «acuerdos inconfesables» que se establecieron entre los diputados locales de Morena y el PAN. “Lo hacen en lo oscurito sin una agenda mínima de compromisos públicos que beneficien no solo a unos cuantos, sino a todas las familias poblanas”.

Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal de Morena, aseguró que “desgraciadamente” por la transferencia del poder a Sergio Salomón Céspedes Peregrina, “se vislumbra una crisis política en el Estado de Puebla”. “Estos actores ocupan hoy un espacio protagónico en el gobierno actual”. “No es un gobierno de izquierda, es un gobierno del PRI y del PAN, del “morenovallismo” con la ausencia de personas de izquierda”. “Podemos constatar la rearticulación del conservadurismo más radical y por el otro, el alejamiento de las bases obradoristas en la burocracia partidista estatal del partido y del gobierno del estado […] Vemos una alianza clara entre el PRI y el ‘morenovallismo’ que gobernará en el año 8 meses que le resta a esta administración”.

Por su parte los coordinadores del PAN y PRI en el Congreso de Puebla, y el secretario general de MORENA en Puebla defendieron la decisión de nombrar a Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador sustituto para darle estabilidad al estado y cuestionaron a los dirigentes nacional de Morena, Acción Nacional, PT y PRI.

Jorge Estefan Chidiac, líder del PRI, cuestionó si los dirigentes Marko Cortés Mendoza y Mario Delgado Carrillo tenían un acuerdo en lo oscurito para imponer a un mandatario en Puebla. “¿No será que el acuerdo en lo oscurito lo tenían en México y que esas complicidades lo sostuvieron allá en México ellos y querían tomar una decisión centralista? Aquí hubo 38 votos y no creo que pueda a ver contubernio con 38 diputados”. Sostuvo que en el Poder Legislativo hubo diálogo y consenso entre todas las fuerzas políticas sin que existiera presiones hacia alguno de los partidos, por lo que pidió que se respeten las decisiones locales.

Eduardo Alcántara Montiel coordinador del PAN mantuvo firme la decisión de su bancada y se dijo abierto para responder ante los órganos de justicia de su partido. “No hay acuerdos en lo oscurito inconfesables porque, en mi caso, no formo parte de una organización secreta política que se vuelve innombrable, yo no soy de esa organización para guardar secrecía de mi trabajo y mi labor pública. Mi voto en lo personal fue un acto de responsabilidad con el momento que estaba viviendo Puebla”. Puntualizó que los diputados locales panistas buscaron darle estabilidad a la entidad, para evitar que se repitiera el escenario político del 2018, en donde tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, intervinieron múltiples intereses envolviendo al estado en un ambiente de tensión. El coordinador de la bancada sostuvo que en ningún momento recibieron indicaciones para aplazar el nombramiento de un gobernador sustituto por parte de su dirigencia nacional pese a tener comunicación en todo momento con el presidente del PAN.

“Tuvimos comunicación con la dirigencia nacional y con varios actores de la dirigencia nacional, tengo como acreditarlo, pero es un tema interno que iremos viendo en su momento y como lo dije con Marko Cortés y con varias personas que nos puso a encabezar en su momento para poder trabajar sobre el tema al respecto”.

“Ese día en la tarde nos reunimos con la dirigencia estatal y llegamos 8 de los 9 diputados a esa reunión y decidimos dos cosas para poder caminar: que fuera toda la bancada unida y que trataremos de generar un acuerdo de ir conjuntamente con el PRI, cosa que en su momento se fue comunicando al Comité Naiconal cómo se iba desenvolviendo, y estaré abierto a las aclaraciones que tenga que hacer en el partido”.

Agustín Guerrero, secretario general de MORENA en Puebla, aseguró que los dirigentes nacionales de PRI, PAN, PT, e incluso Morena, intentaron desde sus posiciones «madrugar» con la imposición de un gobernador sustituto, tras la muerte del gobernador constitucional Miguel Barbosa. Guerrero dijo que de ninguna forma se puede criticar la decisión de designar a Sergio Salomón Céspedes Peregrina cómo gobernador sustituto, ya que lo calificó como una persona leal y comprometida con el proyecto de la cuarta transformación.

El par de preguntas.

¿Hubo acuerdo tanto en el espacio local -Estefan Chidiac, Néstor Camarillo, Eduardo Alcántara y Eduardo Rivera- como a nivel nacional -Alito Moreno, Marko Cortés, Ricardo Monreal y doña Rosario- para concretar el albazo?

¿Habrá coordinación política entre el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Julio Huerta, titular de Gobernación con la política del gobierno federal?

