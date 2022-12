La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) escogió a Marruecos como el nuevo país sede del Mundial de Clubes, luego de que Japón desistiera de albergar el torneo, que se llevará a cabo a inicios del 2023.

La FIFA, durante su última Junta de Consejo, indicó que la siguiente edición del Mundial de Clubes se estará realizando del 1 al 11 de febrero del 2023, teniendo como hogar a la entidad africana de Marruecos.

Cabe recordar que un inicio estaba previsto que esté mundial se llevará a cabo en Japón en este mes de diciembre. Sin embargo, la nación del archipiélago renunció a la sede el pasado mes de septiembre debido a la alza de contagios de Covid-19, situación que provocó que la FIFA reprogramara la copa en lo que buscaba un nuevo anfitrión.

Confirmed ✅

The FIFA Council has announced that Morocco will host the 2022 #ClubWC! 🏆 pic.twitter.com/y6p0EBYovP

— FIFA (@FIFAcom) December 16, 2022