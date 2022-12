-Publicidad-

A 12 años de la explosión de una toma clandestina en San Martín Texmelucan que dejó 30 muertos y 53 heridos, el gobernador Sergio Céspedes Peregrina llamó a la población a evitar comprar combustible robado, pues solo así se podrá “acabar el cáncer social” del huachicol.

Al encabezar la ceremonia luctuosa en dicha demarcación para recordar a las víctimas de este siniestro, el mandatario poblano catalogó esta fecha como difícil de recordar, no por la memoria, sino por el dolor que sigue existiendo en las familias texmeluquenses.

Manifestó que es un hecho que los lleva a la prevención, la recuperación del tejido social y la cultura de la denuncia que permitan continuar erradicando las prácticas que ponen en riesgo a la comunidad, por lo que el gobierno estatal se encuentra en una “lucha constante” en coordinación con los otros niveles.

A quienes vivieron el desastre, les pidió sanar, pero no olvidar lo que sucedió, ya que quien olvida repite los errores vividos, por lo que se tiene que hacer conciencia con niños y jóvenes de lo ocurrido, mientras que como administración se continuará generando oportunidades para la población.

Al referir que es originario de Tepeaca, donde igual pasan ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) como es en San Martín Texmelucan, manifestó que “más que una bendición, parece una maldición”, está en manos de la sociedad hacer lo propio y las autoridades también.

“A los ciudadanos les pido que no compremos nada de procedencia ilícita, no normalicemos esa violencia, no les demos la oportunidad de ser parte de la sociedad, solo de esa manera acabaremos con el cáncer social que es el huachicol, lo que sucedió un 19 de diciembre de 2010 no debe volver a ocurrir”, asentó.

Es de recordar que, los hechos ocurrieron a partir de las 5:30 de la mañana de hace 12 años, cuando se presentó una serie de explosiones acompañadas de un incendio debido al combustible derramado a través de una perforación ilícita realizada en un ducto de 30 pulgadas de Pemex.

El desastre provocó la muerte de 30 personas y dejó 53 heridos y más de 100 viviendas afectadas, así como daños a la infraestructura urbana a lo largo de kilómetro y medio de las márgenes del río Atoyac. De los fallecidos, 13 eran menores de edad.

Pide destinar recurso para fortalecer policías

Por otra parte, en un evento aparte donde entregó tinacos para el mejoramiento de vivienda 2022, hizo un llamado a la alcaldesa Norma Layón Aarun, a que se destine un presupuesto específico para el fortalecimiento de la seguridad, lo cual debe ser una prioridad, ya que los policías son los primeros respondientes ante la sociedad.

El titular del Poder Ejecutivo manifestó que la continuidad es una constante, así como se tiene un rumbo que dejó marcado el mandatario Miguel Barbosa Huerta, pues por parte de su administración así seguirá y remarcó que la ruta es de gobernabilidad y paz de las familias.

Sostuvo que las familias texmeluquenses deben vivir con tranquilidad, en paz y con un cuerpo de policía bien equipado, con suficientes elementos, con sueldos sanos y sabedores que con su trabajo honrado pueden mantener a su familia de manera digna.