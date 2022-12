-Publicidad-

Lucy tuvo un accidente de trabajo hace poco más de 5 años, lo que le generó incapacidad para hacer labores físicas pesadas debido a las secuelas que tuvo, por lo que decidió emprender la venta de productos orgánicos, que ella misma elabora, en su natal Cuetzalan.

En entrevista con Ángulo 7, comentó que su familia ha sido campesina desde hace muchos años, aunque solo vendían el producto, en su mayoría el café, a cooperativas o tiendas, que no siempre pagaban lo justo, sino menos o, en ocasiones, les pagaban después.

Dijo que, a raíz de su accidente, decidió emprender la elaboración de productos orgánicos como son el café, café con canela, canela, chiltepín, pimienta, Yolixpa, bombones sabor canela o chocolate y salsa macha, esta última en molcajete, lo que cataloga como a la antigüita.

Sin embargo, igual hacer por encargo mole u otro tipo de salsa los cuales varían, dependiendo si son por cuarto, medio o un kilo, los cuales ofrece fuera de su municipio, principalmente en Puebla capital y México, aunque también en expos o eventos en la materia.

Refirió que “como viene del campo”, sabe todo el proceso desde la siembre, hasta la cosecha y ahora producción, lo cual le ha ayudado a emprender su negocio, que lleva como marca “Mora” la cual ya es conocida en Cuetzalan y otros puntos donde acude a vender.

“Son ya 5 años, yo me dedico después de un accidente que tuve porque quedé con incapacidad, de ahí para acá me dedico a esto, porque somos del campo, a veces despacio, porque por los achaques ya no se puede al 100 por ciento, pero aquí vamos trabajando y echándole ganas, no nos rajamos, no nos rendimos”, expresó.

Explicó que por su accidente le tuvieron que operar la cabeza y quedó con secuelas, el cual en ese momento era el único ingreso que tenía, por ello optó por hacer otras cosas que no implicarán tanto esfuerzo, pero a su vez pudiera ser con visión a futuro.

Producción es todo el año

Dijo que en Cuetzalan son tres personas en total las que se encuentran dentro de la producción y elaboración, aunque en temporadas pueden ser cuatro o cinco, dependiendo de lo que se necesite, pues en el caso de la canela se trabaja todo el año.

Ejemplificó que los costos en el caso del café está en 300 pesos el kilo, tostado o molido, mientras que los bombones en 80 a 100, pesos y la Yolixpa en 100 pesos.

Lucy mencionó que por la pandemia del Covid-19 la materia prima como es el envase y las bolsas para empaquetar los productos tuvieron un incremento del 20 por ciento, además de que no podían salir a vender fuera, sino que lo hacían por teléfono, WhatsApp o por pedido.

“Sí fue bastante la afectación en la pandemia porque de un día para otro nos quedamos sin poder salir, lo hacíamos por teléfono o con las amistades hasta que logramos salir, en algunos casos sí lo subimos, pero en su mayoría conservamos los precios”, expresó.

Manifestó que por lo regular producen todo el año, a excepción de cuando tienen eventos, ya que se tiene que ir sembrando para poder tener producto disponible siempre, pues la mayor parte lo comercializan fuera de Cuetzalan.

Sostuvo que el apoyo que le ha dado la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) les ha permitido presentarse en expos y otros eventos, así como el acompañamiento que ha tenido para poder registrar su marca, por lo que confía en que para el siguiente año ya pueda concluir el proceso.