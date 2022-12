-Publicidad-

El futbol mexicano tendrá representación en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, pues el árbitro Fernando “El Cantante” Guerrero estará siendo parte de los jueces que repetirán justicia en el juego.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha anunciado el listado de nombres que conformarán el cuerpo arbitral en el juego entre Argentina y Francia por la final del mundial de Qatar 2022.

Entre los nombres de los árbitros destacó el de Fernando Guerrero, juez de la Liga MX, que estará realizando funciones en el Video Assistant Referee (VAR) dentro del puesto de VAR de Apoyo, asistiendo en las decisiones a los árbitros en cancha.

#Arbitraje | Designación internacional correspondiente al partido Argentina vs. Francia de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Lee más: https://t.co/fu9QM52z0k#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/kFKt8sbpaH — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) December 15, 2022

Guerrero, previamente, a lo largo de la copa participó como el primer encargado del videoarbitraje en los juegos de la primera ronda de Dinamarca vs. Túnez, Bélgica vs. Marruecos y Japón vs España. Además, realizó las funciones de soporte en el VAR en duelos como Alemania vs. Japón, Túnez vs. Francia y Brasil vs. Suiza; y sirvió como apoyo del mismo en los juegos de Suiza vs. Camerún y Gales vs. Irán.

El arbitraje mexicano en Qatar 2022

Cabe recordar que además de Guerrero, México contó en este mundial con la presencia en cancha algunos partidos del árbitro central César Arturo Ramos, y los jueces de línea Karen Janet Díaz, primera mujer mexicana en arbitrar un mundial varonil, Alberto Morín y el poblano Miguel Hernández Paredes.

#Arbitraje | Reconocemos a Cesar Arturo Ramos, Alberto Morin y Miguel Hernández por su destacada participación en la Semifinal de la Copa del Mundo #Qatar2022 Francia vs. Marruecos.#FMFporNuestroFútbol | #ÁrbitrosFIFA pic.twitter.com/fQNc7hA7NR — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) December 14, 2022

Sobre este último, Hernández Paredes, cabe destacar que tras su último encuentro en el mundial, el pasado miércoles 14 de diciembre en la semifinal entre Marruecos y Francia, anunció que colgaba el banderín de fuera de lugar, ya que se retiraba formalmente como árbitro profesional.