La dirigente de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, respaldó la designación de Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador sustituto, tras el fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta, pues representa la continuidad de la cuarta transformación en Puebla.

En entrevista, a su arribo la funeraria Valle de los Ángeles, en Tehuacán, donde se realizó una ceremonia luctuosa de cuerpo presente del mandatario estatal, manifestó que, si bien no habrá una persona que puedan llenar el lugar que dejó el morenista, el actual titular del Poder Ejecutivo si seguirá con el proyecto del movimiento.

Confió en que hará un buen papel encabezando el estado, pues era cercano a Barbosa Huerta, por lo que por parte del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) habrá total apoyo y coordinación con el recién nombrado mandatario de Puebla.

Consideró que la asistencia al velatorio era con la intención de acompañar a «un gobernador que sí dio su vida por los poblanos, así como empezó la transformación que, a decir de ella, necesitaba el estado.

“Todo el respaldo, tenemos esa confianza en él, comulgaba con los mismos ideales que Barbosa, trabaja por ellos también y yo creo que es una continuidad”, asentó.

Mencionó que “aunque a muchos les duela”, Barbosa Huerta fue una persona cercana a la gente, lo cual “jamás se había visto”, por lo que fue un gobernador con exactitud encabezando la cuarta transformación con los ideales que representa el movimiento lopezobradorista.

Es de mencionar que Céspedes Peregrina fue designado este jueves por la madrugada con 38 votos de los 39 diputados presentes, por lo que dicho cargo será hasta concluir el periodo constitucional de gobierno, que es el 13 de diciembre de 2024, es decir, 2 años.

Descarta persecución a Claudia Rivera

En otro tema, Romero Garci-Crespo descartó que exista algún tipo de persecución política contra la expresidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, tal como ella lo habría señalado anteriormente, esto debido a que la exedil acudió este jueves a la Auditoría Superior del Estado (ASE) por las observaciones que detectaron en sus cuentas públicas.

Indicó que es el seguimiento que se le da, como lo marca la ley, a las cuentas públicas y están esperando que se concluya, aunque hizo énfasis en que ha habido avances de algunos exfuncionarios sobre las observaciones y estarán atentos a ello, por lo que cada quien sabe “las culpas que tiene encima”.

Refirió que, si alguien hizo algo que no estuvo conforme a la ley o no, es un tema que Morena no está tratando, sino que se enfocan en otros que les interesan a los poblanos, que es mantener la cuarta transformación en el estado.

“Nosotros no tenemos algo que ver en las observaciones que estén tomándose en cuenta en la Auditoría o en la Fiscalía. Nosotros apoyamos obviamente a toda la militancia y simpatizantes del movimiento, pero eso son cosas ajenas que son parte de otra autoridad”, expresó.

