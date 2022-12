-Publicidad-

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para aumentar las vacaciones a 12 días después de un año de trabajo, mismas que se podrán tomar de manera ininterrumpidas; dichos cambios entrarían en vigor a partir de enero de 2023.

Lo anterior, en sesión de este miércoles, luego de que las modificaciones a los artículos 76 y 78 fueron avaladas en lo general y lo particular, sin cambios en la redacción enviada por la Cámara de Diputados y que ahora se turnó al Ejecutivo Federal, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.

Con esta reforma, los patrones tendrán la obligación de otorgar hasta 12 días seguidos de descanso a los trabajadores que tengan un año laborando, mientras que se irán sumando dos días cada año hasta llegar a 20, para posteriormente sumar dos días por cada cinco años de labor.

En el país, serán más de 20 millones de personas trabajadoras formales las que se beneficien con estas reformas, lo cual fue aplaudido por diputados, quienes consideraron un logró histórico para México.

Se espera que, a lo largo de diciembre, la reforma figure en el DOF, para entrar en vigor el próximo enero, luego de 52 años sin modificaciones.

Es necesario mencionar que, previamente se había cambiado la redacción de uno de los artículos para evitar que los 12 días de vacaciones se tomaran de manera continua, pero tras la polémica originada, el 9 de diciembre la Cámara de Diputados enmendó el cambio y quedó avalado para pasar al Senado.

▶️ El Senado aprobó las reformas en materia de #VacacionesDignas. Se envía al Ejecutivo Federal el decreto para que a partir del primer año de trabajo tengas derecho a 12 días de vacaciones. pic.twitter.com/bSq9rhu0iQ — Senado de México (@senadomexicano) December 14, 2022

Al respecto, el ahora fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta se pronunció por hacer cumplir la ley de las vacaciones dignas en Puebla, pues más allá de que los empresarios y sector patronal estén de acuerdo o no, la deberán acatar, pues es en beneficio de sus trabajadores.

“Tienen que respetarla, no es que se considere si se respeta o no, la tienen que respetar todos, es ley y se cumple, más allá de que se considere sí está alguien de acuerdo o no, una vez que esté publicada tendrá que entrar en vigor para que se acate”, asentó.