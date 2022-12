-Publicidad-

Ante la muerte del gobernador Miguel Barbosa Huerta, el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseguró que el ayuntamiento mantendrá una relación institucional con el gobierno estatal y descartó que haya inestabilidad, pues se debe garantizar la unidad.

En entrevista este miércoles, tras acudir al homenaje de cuerpo presente que se realizó al mandatario en Casa Aguayo, el edil panista lamentó la pérdida del mandatario y le envió un abrazo a su esposa e hijos, así como a sus colaboradores, a los que les deseó pronta resignación.

Manifestó que confía que los momentos que vengan para Puebla sean de estar unidos, de sacar el compromiso de trabajar por todos, pues en este momento de transición debe haber coordinación Institucional cómo la había con el morenista y que igual la habrá para quien sea el sustituto.

“Yo creo que debe haber en el Congreso diálogo, acuerdo entre los diputados locales, que sea una decisión responsable y de quienes somos autoridad, trabajar incondicionalmente por el bien del estado. He hablado con la encargada de despacho, Ana Lucia Hill, y me he puesto a sus órdenes”, asentó.

Hay que recordar que, mientras el Congreso local elige a un gobernador sustituto, Hill Mayoral, quien fungía como secretaria de Gobernación, es la encargada del gobierno estatal.

Refirió que él tendrá la total disposición para trabajar con quién se encuentra al frente actualmente del Poder Ejecutivo y para el próximo titular una vez que sea nombrado, pues el gobierno de la capital mantiene la apertura de trabajar en conjunto.

Congreso debe tomar la mejor decisión

Dijo que se tiene coordinación en materia de seguridad, pues la titular de la dependencia, María del Consuelo Cruz Galindo, tiene la instrucción de que se trabaje con el estado para que no haya algún vacío en la capital y el estado.

En ese tenor, Rivera Pérez comentó que lo importante es pensar en el estado y que la mejor decisión sea a través del diálogo y el consenso entre las diferentes fuerzas políticas en el Congreso

“A eso aspiro y es el voto de confianza que tienen los diputados para tomar la decisión para Puebla en la designación del gobernador sustituto”, asentó.

