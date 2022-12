Monreal vota contra reforma electoral y plantea reservas

-Publicidad-

El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, emitió un voto particular en contra de la reforma electoral y anunció la presentación de un paquete de reservas para «corregir» las inconsistencias de la minuta, pues sostuvo que busca que se respete la Constitución.

Ricardo Monreal habló durante el debate de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dijo que es un momento difícil, pero al mismo tiempo con razones jurídicas. En el momento procesal oportuno, presidenta, también presentaré un paquete de reservas, cuando estemos en la discusión en lo particular, reservas y propuestas de modificación.

No es un ejercicio retórico, falso o demagógico. Es un ejercicio de auténtica preocupación por nuestra democracia, expresó el senador por el estado de zacatecas: “No voy a hablar más, simplemente expreso a todos mis respetos, mi aprecio y mi reconocimiento por escucharme”.

Ante sus correligionarios del Movimiento de Regeneración Nacional, de los legisladores de los partidos aliados de Morena y de la llamada oposición, dijo que es “un asunto de carácter personal y no debe de ofender a nadie, porque esta es una Cámara y la Cámara revisoras, tiene esa obligación constitucional. A nadie debe extrañar que asumamos con integridad nuestros actos”.

Vengo, estimada Asamblea, a presentar un voto particular respecto del contenido de distintas disposiciones que se modifican o que se intentan modificar en seis ordenamientos jurídicos; cinco de ellos modifican el cuerpo normativo y uno de ellos es de nueva creación.

En el voto particular, que aquí sólo he escuchado posicionamientos respetables, pero en el documento que ya tiene la presidencia en la Gaceta Parlamentaria plasmado, expreso mis razones, mis argumentos, mis justificaciones, mis causas por las que he decidido tomar esta posición.

