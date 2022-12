Cristiano entrena en cancha del Real Madrid; ¿Será su regreso?

Tras su última participación en un Mundial, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo regresó a las instalaciones del Real Madrid para realizar entrenamiento, lo cual hizo surgir la especulación sobre el retorno del lusitano al cuadro «Merengue» ya ha ido surgiendo.

Este miércoles 14 de diciembre, el futbolista de 37 años fue visto junto a su hijo, Cristiano Ronaldo Jr. en Valdebebas, en los campos de entrenamiento de la ciudad deportiva del Real Madrid.

Según se ha reportado, Ronaldo habría solicitado de manera personal al presidente del club, Florentino Pérez, el permiso para mantenerse en actividad en las instalaciones madridistas en lo que encuentra un nuevo equipo en la próxima ventana de fichajes.

Cabe recordar que Ronaldo jugó para el Real Madrid entre 2009 y 2018, periodo en el que se convirtió en una de las máximas leyendas del equipo, con títulos como 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas y 2 Copas del Rey; y con récords como el del máximo goleador de club de todos los tiempos con 451 tantos.

Sin embargo, actualmente el portugués se encuentra sin equipo, luego de que su último club, el Manchester United, lo dejara en libertad a partir del pasado 22 de noviembre. Este hecho ha puesto a Ronaldo en la posibilidad de arreglarse por su propia cuenta con cualquier entidad, sin restricción alguna y sin ningún pago por su traspaso.

Es así que con esta situación ya han surgido rumores sobre que este acercamiento de Ronaldo con el Real Madrid se convierta en una segunda aventura del lusitano vistiendo la casaca blanca.

Cristiano Ronaldo during Real Madrid's 3-peat Champions League:

38 Games played

43 Goals scored

21 Goals in knockout stage

13 Assists

Contributed to 58% of Real Madrid’s Goals

Created Most Big Chances (18)

