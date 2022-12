-Publicidad-

La SEP Puebla investiga 900 plazas en categoría tipo “C” que fueron otorgadas en años pasados y en todas las que se detecte que fueron de manera irregular, se podría iniciar un proceso judicial contra ellos, ya que estarían cometiendo fraude contra el Estado.

Así lo señaló, en entrevista, el encargado de despacho de la Secretaría de Educación Pública (SEP), José Luis Sorcia Ramírez, quien indicó que es un proceso al que se le dio continuación, tras la salida del anterior titular de la dependencia, Melitón Lozano Pérez.

El funcionario estatal comentó que tener una plaza categoría “C” es porque se premia la excelencia magisterial, es decir, el docente que tiene este nivel es porque cuenta con preparación y capacidad acreditada, ya que también es el rango con el salario más alto entre los maestros.

Refirió que “desafortunadamente” han encontrado que hay mucha nómina con este nivel, que nunca lo acreditaron, por lo que “hay instrucciones muy claras” de que en todas las áreas donde haya este tipo de categoría se investigue cómo es que llegaron ahí y si no están cumpliendo con lo que indica el procedimiento para dicho fin se van a eliminar esas categorías.

Sostuvo que se puede volver un proceso judicial contra aquellos que indebidamente o ilegalmente ascendieron a esas categorías sin tener el respaldo con los años de academia, así como la preparación con postgrados acreditados, certificados y que sean de universidades avaladas para emitir los títulos de maestría y doctorado.

Quienes lo acrediten se les respetará

Esto, porque afirmó que también han encontrado casos que la procedencia de certificados de grados posteriores a las licenciaturas no está debidamente legalizada, por lo que se está investigando, y que no van a parar hasta que se concluya la revisión total de todas aquellas personas que tiene una categoría c sin que haber cumplido el proceso.

“Podrían enfrentar un proceso judicial, pues una persona que está cobrando un sueldo que no tiene merecido por no acreditar legalmente esa posición, está cometiendo un fraude contra el estado, esto implica un tema judicial”, asentó.

Agregó que son 900 plazas que están en esta categoría y todos los que con legalidad y derecho la obtuvieron, se les va a respetar, por lo que adelantó que no es un proceso fácil, sino que es un proceso largo porque hay que ir área por área y abrir expedientes en casa caso que detecten.

“Tampoco queremos cometer injusticias, si estamos combatiendo la corrupción no podemos cometer actos injustos, por eso lo tenemos que hacer con mucho cuidado, pero estamos trabajando para limpiar toda la corrupción que se generó”, expresó.

Sigue auditoría por entrega-recepción de SEP

En otro tema, sobre el proceso de entrega-recepción indicó que toda la secretaria esta en auditoria por parte de la Función Pública y ese resultado lo dicha dependencia, pues no pueden ser juez y parte.

El encargado de despacho comentó que por ello solo hicieron entrega de la información que les pidieron y están a la espera de que se emita el dictamen para conocer si hay o no observaciones para proceder en consecuencia.