El Senado ratificó la designación de Andrea Marván Saltiel como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), designada por el Ejecutivo federal para ocupar el cargo por un periodo de nueve años.

De acuerdo con el dictamen, aprobado con 94 votos a davor, la nueva comisionada es licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un master of laws por la University of Chicago y con un posgrado en American English for Students of Law por la Yale University, de los Estados Unidos de América.

Ha desempeñado diversos cargos públicos en la Cofece, como directora general adjunta de staff en la Autoridad Investigadora, de 2016 a 2019; directora general adjunta en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, de 2015 a 2016; y directora de área en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, de 2012 a 2015.

Además, es profesora en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Santa Fe, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de la Cámara Internacional de Comercio y de la Universidad Iberoamericana.

El presidente de la Comisión de Economía, Roberto Juan Moya Clemente aseveró que la nueva comisionada cumple con los requisitos establecidos en la Constitución para desempeñar el cargo. Recordó que el cumplimiento de las atribuciones de la Cofece requiere que esté debidamente integrado, por lo que es apremiante nombrar a las y los comisionados faltantes con prontitud.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, recordó que este nombramiento deriva de una controversia constitucional, ya que el Ejecutivo federal no había presentado ninguna candidata o candidato, mismo caso que ocurre con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

A su vez, el senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural, celebró que se haya cumplido con el trámite, pues subsana una deficiencia; sin embargo, señaló que, aunque se llenó una vacante aún hay dos que están pendientes en la Cofece. Además, pidió a la Comisión de Economía que reanude el proceso para elegir a la nueva persona titular del organismo.

