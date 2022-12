El sueño terminó, expresa Cristiano tras eliminación en Mundial

Cristiano Ronaldo publicó en redes sociales un mensaje donde se despidió de su sueño de convertirse en campeón del mundo, y en el cual confrontó a la crítica que hubo contra él y la selección de Portugal a lo largo de la justa.

El pasado sábado 10 de diciembre, la aventura de Portugal por el Mundial de Qatar 2022 culminó luego de su derrota 1-0 en contra de Marruecos en los cuartos de final del torneo.

Sin embargo la razón por la que todavía destaca más este resultado es que, a su vez, este terminó con las esperanzas de Cristiano Ronaldo de hacerse de una copa del mundo en su carrera, situación que dejó una postal con el histórico 7 de los lusitanos saliendo del campo entre lágrimas.

Y es que Ronaldo, de 37 años, jugó en este evento de Qatar su quinta copa del mundo, igualando la máxima marca histórica vista en un futbolista, pero siendo al mismo tiempo, muy probablemente debido a su edad, su última justa de estas justas.

Es así que una vez procesada la derrota, Ronaldo ha aparecido, ahora a través de su cuenta de Instagram, desde donde el futbolista publicó una imagen acompañada de mensaje en el que expresó su sentir ante la eliminación del mundial.

“Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente gané muchos títulos de dimensión internacional, incluyendo Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el pie más alto del mundo fue mi mayor sueño”, mencionó Cristiano Ronaldo.

“Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 apariciones que anoté en Copas del Mundo a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Déjalo todo en el campo. Nunca di la espalda a la lucha y nunca renuncié a ese sueño”, añadió el jugador portugués.

Además de que manifestó su tristeza por el fracaso que vivió en su última oportunidad mundialista de alzarse con la copa, Ronaldo aprovechó el espacio e hizo cara a toda la polémica que se generó con relación a las supuestas peleas internas en el selectivo de Portugal en las que él se habría visto involucrado.

-Publicidad-

“Tristemente el sueño terminó. No vale la pena reaccionar al calor. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un momento.

Siempre fui uno luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis colegas y a mi país”, aclaró el ganador de cinco Balones de Oro.

Cabe recordar que a lo largo de la justa, la prensa deportiva reportó que había una aparente ruptura en la relación entre Ronaldo y el director técnico de Portugal, Fernando Santos.

Estas aparentemente habrían dado inicio luego de que el jugador le recriminara al estratega la decisión de sacarlo del terreno de juego al minuto 65 durante el tercer partido de la fase de grupos en contra de Corea del Sur.

Incluso, se especuló que las tensiones entre ambos se mantuvieron en los juegos y entrenamientos posteriores, a tal grado de que este habría sido uno de los motivos por el cual Santos le quitó la titularidad a Ronaldo, poniéndolo de inicio en la banca de suplentes y solo dándole entrada de cambio tanto en el triunfo de Portugal por 6-1 sobre Suiza en los octavos de final, como en la ya mencionada derrota contra Marruecos.

Portugal coach Fernando Santos on his future: “Tomorrow I will fly to Lisbon and we will discuss with the president about my future, as always”. 🚨🇵🇹 #Qatar2022

Expectation is for Santos to be fired in the next days. pic.twitter.com/j9uxNcthDL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2022