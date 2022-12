Selección mexicana evalúa regresar a Copa América en 2024

La Selección mexicana de fútbol está analizando que, tras 6 años de ausencia, se concrete su regreso a los torneos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), esto como parte de su preparación para el próximo Mundial.

De acuerdo a información que ha revelado FOX Sports, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se ha unido con las federaciones de Canadá y Estados Unidos para que los tres países en bloque, mismos que albergarán el mundial del 2026, formen parte de la Copa América 2024, torneo continental organizado por la Conmebol.

Cabe recordar que, al ser anfitriones, estos tres países tienen su pase directo a la siguiente copa del mundo, por lo que no disputarán sus respectivas eliminatorias con la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Por este motivo, a fin de no quedarse sin el roce internacional de sus selecciones, estarían buscando su aceptación como invitados en el torneo de sudamericano.

Here we go! 🙌

Ready to find out the #FIFAWorldCup 2026 Host Cities? Join us LIVE on FIFA+#HostCity2026 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 @CanadaSoccerEN | @miseleccionmx | @ussoccer

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2022