Samuel Eto’o patea a aficionado afuera de un juego del Mundial

Samuel Eto’o, camerunés leyenda del fútbol internacional, fue captado en video mientras agredía a un aficionado, el cual se le había acercado con la intención de provocarlo. Los hechos ocurrieron a las afueras de uno de los partidos del mundial de Qatar 2022.

A lo largo de las últimas horas ha circulado a través de redes sociales un metraje que ha puesto en medio de la polémica a uno de los exfutbolistas embajadores del mundial. Este se trataría de Samuel Eto’o, cuatro veces mundialista con la selección de Camerún y máximo goleador de la misma con 56 tantos, además de cuatro veces ganador de la Champions League.

Y es que en dicho video se aprecia como el exfutbolista caminaba por las afueras del Estadio 974, posterior al juego de octavos de final entre Brasil y Corea del Sur. Durante el lapso que dura la grabación se ve como aficionados se acercaban a Eto’o con la intención de tomarse una foto con él.

Sin embargo, en un momento, el ex jugador del Fútbol Club Barcelona encaró a una de las personas, iniciando una discusión. Si bien, los presentes y personal de seguridad del lugar los separaron ante la situación, Eto’o, lejos de retirarse, regresó tirándole una patada al mismo aficionado.

