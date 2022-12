-Publicidad-

Los municipios poblanos de Huejotzingo y Zapotitlán Salinas están a la espera de que la Secretaría de Turismo (Sectur) abra la convocatoria para competir por la distinción de “Pueblos Mágicos”, pues este 2022 no hubo; actualmente hay 10 municipios en el estado con ese nombramiento.

Así lo señaló este miércoles, en entrevista, la titular de Turismo en el estado, Martha Teresa Ornelas Guerrero, quien dijo que como gobierno no los candidatean, sino que son los propios ayuntamientos los que conforman los expedientes y la gestión y la dependencia a su cargo los apoya.

Dijo que en Puebla se tienen más de 30 municipios con vocación turística y si bien antes se tenía un presupuesto de la Federación específico para los que son “Pueblos Mágicos” y ahora ya no, desde el estado se tiene una “fuerte promoción” a estas localidades.

“Nosotros estamos esperando que la Sectur federal abra la convocatoria, este año no hubo. Yo sé de muchos que me fueron a ver, sé de Zapotitlán Salinas y Huejotzingo, son de los que me acuerdo que han pedido orientación sobre el procedimiento que se tiene que seguir”, asentó.

Refirió la derrama económica que se generaba en el estado, más del 90 por ciento era solo de la capital, pero ahora los municipios con esta distinción aportan entre el 15 y 20 por ciento, a lo que se suma que en las últimas semanas han registrado con más del 80 o 90 por ciento en ocupación hotelera.

De igual forma, comentó que la Sectur acaba de presentar un proyecto que se va trabajar denominado “Barrios Mágicos” en el que el estado estará participando, por lo que estarán pendientes de que se ponga en marcha para conocer de qué manera puedan ingresar.

Explicó que a diferencia de los “Pueblos Mágicos”, en este nuevo modelo sería una área o polígono dentro de una ciudad con ciertas características de cultura, tradición, así como que sea un lugar que esté cuidado y registre continuamente mucha afluencia de visitantes.

Pase turístico no afectará afluencia, prevé

Por otra parte, descartó que la verificación vehicular vaya afectar la afluencia de turistas, pues hizo énfasis en que el 70 por ciento del mercado no necesita el pase turístico, esto debido a que son estados que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Sin embargo, dijo que se encuentran trabajando para hacer difusión a través de las redes sociales informando de este tema, aunque hizo énfasis en que tampoco es difícil tramitar el pase, pues ya se puede hacer en línea en la página de la Secretaría de Medio Ambiente.

“Es algo que le compete a la secretaria de Beatriz Manrique, pero nosotros estamos informando todo que ella dé a conocer, lo estamos replicando, vamos de la mano con el sector turístico para que se conozca, sobre todo por el cierre de año y las actividades que se vienen”, expresó.

