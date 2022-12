Estos son los 6 GP de la F1 que tendrán carreras sprint en 2023

La Fórmula 1 (F1) hizo público el listado de Grandes Premios que albergarán las «Carreras Sprint» de su próxima temporada 2023. Serán un total de 6 a lo largo de las 24 fechas, dos de ellas repetirán sede con relación a este 2022.

A través de redes sociales, este miércoles 7 de diciembre, la F1 reveló que Azerbaiyán, Austria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos y Brasil serán los países que a lo largo del 2023, en sus respectivas jornadas de la competición, estarán viviendo la emoción de las «Carreras Sprint».

A comparación de las últimas dos campañas, para la temporada entrante, el número de grandes premios que contarán con esta modalidad de carrera aumentó de 3 que eran antes a 6.

BREAKING: F1 Sprint venues confirmed for 2023!

Sprint is heading to Azerbaijan, Austria, Belgium, Qatar, Austin and Brazil#F1Sprint pic.twitter.com/TKzKnnjNhf

— Formula 1 (@F1) December 7, 2022