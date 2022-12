-Publicidad-

Luego de que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de prisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad con la exmandataria y aseguró que “a todas luces es una venganza política”.

En su conferencia de prensa matutina, aseveró que se trata de un acto antidemocrático porque no quieren que participe en el proceso electoral y la están inhabilitando para que pueda ser candidata, “sin duda es un asunto político y parecido a lo de Lula en Brasil”, en referencia al proceso judicial que enfrentó el presidente electo del país sudamericano.

Expresó su solidaridad con la vicepresidenta y destacó su respuesta una vez anunciada la condena, donde dijo que no se presentará como candidata en las elecciones de 2023 y con ello obtener el fuero, para que no se debilite el movimiento que encabeza.

Indicó que se trata de un “asunto montado, sin fundamento legal”, pues el tribunal judicial que condenó a Kirchner está manejado por la “oligarquía”.

Ante la pregunta de cómo actuaría si una vez que finalice su gobierno enfrenta un proceso judicial similar, López Obrador respondió que “acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios si quieren meterme a la cárcel cuando termine ya saben dónde voy a estar”.

Fernández de Kirchner fue declarada culpable por los delitos de administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública cuando fue presidenta de Argentina, de 2007 a 2015, supuestamente por la extracción de dinero para beneficiar a terceros, por lo que un tribunal la condenó a seis años de cárcel.

La vicepresidenta acusó una persecución política que busca que no se presente a las elecciones de 2023, por lo que anunció que no participará en las mismas, rechazando el fuero.

Cabe mencionar que en semanas pasadas, la exmandataria argentina fue víctima de un atentado, ya que un sujeto intentó dispararle, pero su arma se trabó.