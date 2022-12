-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que entre enero y diciembre se emitirá el decreto para la creación de más de 120 notarías, lo cual “nunca se hizo en otros gobiernos”, por lo que dejó en claro que quienes no hagan sus prácticas no podrán participar en el proceso.

En su tradicional rueda de prensa, el mandatario poblano dijo que antes se tuvieron “malas prácticas” pues se las conseguían en el gobierno o amigos, además de que se tramitaban sin el decreto, lo que provocó la nulidad de los procedimientos en el otorgamiento de las mismas.

“Ya tengo el decreto, no he decidido si lo publico la siguiente semana o empezando el año, pero ya está, calculando que en seis u ocho meses que ya yo vea que hubo tiempo de los interesados en hacer sus prácticas notariales emitimos la convocatoria para lo que sigue”, asentó.

Por ello, el titulas del Poder Ejecutivo en Puebla dejó en claro que quienes no cumplan con este requisito que está establecido en la ley, no va a poder concursar, al tiempo de señalar que hay mucho pocos profesionales del derecho que ya iniciaron con este proceso, aunque no precisó cuántos.

-Publicidad-

Sin embargo, dijo que las prácticas deben quedar registradas ante la Dirección del Notariado, en donde se tienen que acreditar los cursos que hicieron, al señalar que este proceso “se tiene que volver seria” la vida notarial en el estado.

“No crean que van a sacar un documentito de hace año, que se los dio su amigo, todo arrugado con tinta corrida, o que lleguen con una constancia de uno de esos notarios que se atreven a todo, no, el que no las haga conforme a la ley y que haya constancia de ello, no se les va a permitir”, remarcó.

Decreto deriva de reformas

Esto deriva de la reforma aprobada en meses pasados por el Congreso local a la Ley del Notariado, en las cuales se bajaron los requisitos para otorgar una patente, entre ellos, reducir de 50 a 25 mil los habitantes por cada una.

- Publicidad -

Como parte de las modificaciones, ahora se tendrán titulares de notarías, así como suplentes regularizadores y notarios auxiliares nuevos, por lo que llamó a los abogados “a que se pongan buzos” para que participen.