El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que la actual política energética en el país dificulta la llegada de inversiones a Puebla, por ello, busca aterrizar proyectos conforme a sus facultades estatales, así como llevar electricidad a comunidades.

En su tradicional rueda de prensa, el mandatario consideró que la autonomía energética tiene que ver con la regulación de la producción de energía, más no en su generación y que está la lleve a cabo por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“El tema de proyectos sí, bueno, hoy la política del modelo energético que está funcionando en México dificulta la llegada de inversiones privadas, nacionales y extranjeras, en la generación de energía, eso lo entendemos perfectamente, nosotros creemos que la autonomía en esta materia tiene que ver con la regulación”, asentó.

Refirió que si bien se le apuesta a una política energética, poco se puede hacer desde los gobiernos estatales “con la bandera arriba” tratando de atraer inversiones en medio de la dificultad que se tiene, sin embargo, las que las autoriza es la Federación, no los estados.

Por ello, sostuvo que a través de la Agencia Estatal de Energía, que encabeza Jorge Ermilo Barrera Novelo, se tomó una vocación social, que es la de llevar energía eléctrica a las comunidades que no cuentan con ella, a través de celdas fotovoltaicas, y ya están “muy metidos en ello”.

Aunque no precisó el monto que se está destinando, refirió que son “miles de millones de pesos” para este proyecto, que contempla igual dotar de energía eléctrica a las escuelas, porque sigue habiendo planteles, no sólo en el estado, sino en el país, que no tienen porque fueron construidas en zonas sin este tipo de infraestructura.

Manifestó que igual se está llevando a cabo la instalación de conectores para autos eléctricos e híbridos, ya que el tema de la sustitución de los motores de combustión interna a eléctrica, es un tema que se va a dar en los siguientes años.

Sabemos la política energética a seguir, dice

Barbosa Huerta aseveró que se están preparando para esta migración y por parte del gobierno se le está invirtiendo dinero, además de que también hay empresas privadas que lo están haciendo junto con el estado, pues se tiene claro cuál es la política energética que se debe impulsar.

“Tenemos clara la política que se debe impulsar, el alcance de lo que podemos hacer y con mucha claridad, este gobierno sabe por dónde va y que tiene claro cuáles son sus instrumentos, que está atento a todas las posibilidades del ejercicio de funciones que nos permiten las leyes federales y las estatales que hemos creado para ello”, remarcó.

Es de mencionar que en la inauguración del Foro Energético, el jueves pasado, el mandatario señaló que no dejará de insistir en que se requieren depósitos de energía que no se han concretado por posiciones institucionales, lo cual se debería a las consultas por el T-MEC.

