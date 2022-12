-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se tiene que ofrecer disculpas, corregir y castigar a los responsables del enfrentamiento entre policías antimotines de la Ciudad de México y pobladores en Xochimilco, que dejó al menos 24 heridos.

En su conferencia de prensa matutina, aseguró que el choque se produjo sin la orden de la jefa de gobierno, Claudia Sheibaum Pardo, quien ya destituyó a algunos mandos que encabezaron el operativo.

“No es esa la actitud y los habitantes de Xochimilco no merecen ser tratados de esa forma, siempre hay estas situaciones que se presentan por las inercias también, antes era represión para todo, estamos en una etapa nueva donde no se tolera la represión”, aseguró.

Fue el pasado sábado que habitantes de San Gregorio Atlapulco, en dicha demarcación, se manifestaron cerrando la avenida Nuevo León e hicieron un plantón en las instalaciones del Sistema de Aguas en contra de una obra hidráulica que, según su opinión, comprometería la existencia de agua en la zona.

Al lugar arribaron policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que provocaron un enfrentamiento, dejando a 24 lesionados, 21 agentes y tres personas, así como daño en autos y viviendas.

Los pobladores denunciaron que fueron encapsulados por los policías, lo que provocó la reacción de la gente, además de que los elementos causaron daños en autos y viviendas.