A partir de enero iniciarán los operativos para revisar el cumplimiento de la verificación de las unidades de transporte público, así como de los pases turísticos y de testificación; mientras que los vehículos que forman parte de estados CAMe podrán circular sin problema.

Así lo dio a conocer, en rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, quien detalló que esto forma parte del programa de “Modalidades a la Circulación”, por lo que reiteró que no se trata de la aplicación del «Hoy No Circula».

Indicó que los operativos estarán a cargo de una corporación específica de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en conjunto con la de Movilidad y Transporte (SMT) y la de Medio Ambiente, por lo que las Policías Municipales no tienen competencia en esta materia.

Refirió que dicho grupo también supervisará que los autos foráneos cuenten con sus “Pases Turísticos” o bien hologramas de “testificación” cuando circulen por la entidad, trámites que ya se pueden realizar en la página de la dependencia desde ahora.

Dijo que no se descarta que a mediados del 2023 podrían establecer convenios con los 21 ayuntamientos que forman parte de la zona metropolitana para la revisión de los vehículos, aunque eso dependerá del avance de la verificación y de los nuevos centros que se abran.

“La Ley de Protección al Ambiente Natural de Puebla establece la obligatoriedad de que todos los vehículos, sin excepción, que circulan en el estado deben estar verificados, pues el 78 por ciento de los contaminantes que respiramos son producidos por las fuentes móviles, por lo que emiten y levantan al circular”, asentó.

Explicó que los vehículos que pertenecen a los estados que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) que son la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y desde luego Puebla, se les reconocerá las verificaciones y podrán circular sin complicaciones.

Mientras que en el caso de las entidades que sí tienen programa verificación, pero no forman parte de la CAMe, se les respetara con un trámite administrativo (testificación) para que no pasen por la verificación, al que se les otorgará un holograma distinto para que puedan transitar.