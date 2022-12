Celebración festiva por Elena Garro

-Publicidad-

Allá, solitario, sin tiempo, sin infancia,/ cometa sin orígenes, extranjero al paisaje

paseándote entre extraños/ Allá resides tú,/ donde reside la memoria.

El extranjero, Elena Garro.

¿Qué celebramos en esta ocasión? ¿Qué Elena Garro haya nacido hace 38,715 días en Puebla?, ¿los 29,840 días de vida de Elena?, ¿el que Elena haya vivido 13 años en Iguala, Guerrero? De Elena se dice que murió en Cuernavaca, Morelos hace 8,876 días. Para nosotros ¿que significa la muerte de Elena? ¿Qué significa la muerte..?

En perspectiva cosmológica la muerte de Elena como de cualquiera de nosotros no tiene trascendencia objetiva. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte de Juan Pérez y la muerte de firulais, su mascota? Ninguna. Con la muerte se reafirma el fenómeno natural que todo lo que vive, muere. Tanto Juan como firulais al morir logran la regeneración genética y la supervivencia de su especie.

¿Qué celebramos? Elena nació en Puebla un 11 de diciembre de 1916 hace 38,715 días y finalmente murió como cualquiera de nosotros. La muerte de Elena como la de cada uno de nosotros es simplemente una vulgaridad: todos los que nacemos morimos. Nadie escapa. Mueren los juanes y mueren los firulais. Elena también murió.

¿Qué celebramos? Que Elena haya vivido y se haya ocupado de reiterarnos -en su obra- que la muerte hace dichosa nuestra vida al eliminar el ansia de inmortalidad.

Elena nos dice en su novela Testimonios sobre Mariana “La vida está hecha de pedazos absurdos de tiempo y de objetos impares (…) Los barcos me dan la impresión de no ir a ninguna parte, lo cual si pudiera realizarse sería la solución para mi vida. Aunque cualquier solución sería igualmente absurda.”

En la novela mencionada aparece la disonancia “el sentido de la vida es que no tiene sentido” y que hace alusión a lo inútil, a lo inadecuado, a lo irrazonable, a lo insensato y a lo estúpido de la vida y su solución… La vida está hecha de pedazos absurdos de tiempo que tiene el sentido de ir a ninguna parte; lo confirma José Alfredo “No vale nada la vida / la vida no vale nada / comienza siempre llorando / y así llorando se acaba / por eso es que en este mundo / la vida no vale nada.”

Muchos afirman que lo absurdo es lo inconcebible, lo que el intelecto no puede pensar por ser contradictorio. Mariana-Elena nos dice que la vida y su sentido son absurdos. Y esto que afirma ¿no nos hace pensar? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es precisamente de lo contradictorio que nacen las preguntas, los problemas. Sólo con problemas es que se puede pensar. Las soluciones son parte del no pensar ya que nos hacen olvidar las preguntas. La comodidad de no pensar y repetir soluciones para problemas inexistentes es parte de la cultura del inicio del siglo XXI. Sabemos que en la vida nada está resuelto. Los que yacen con respuestas no viven simplemente están para no pensar.

Es en la obra de Elena que he encontrado una infinita serie de preguntas y por ello, es una fuente inagotable para pensar. Y pienso cuan distintos somos cuando tratamos el tema de la muerte. La muerte no es solo una vulgaridad sino una razón para vivir. La muerte (¿la no vida?) está con nosotros de manera alegre: está presente en nuestra gastronomía, en nuestra música, en nuestra plástica, en nuestra literatura y filosofía… La muerte de Elena Garro nos convoca a la fiesta. Recordemos la canción de “Cerró sus ojitos Cleto” de Chava Flores. El sentido de la muerte es hacer felices a los vivos. Así que celebremos a Elena Garro por la posibilidad de que con su vida y muerte nos da oportunidad de meditar festivamente sobre nuestra vida. Este homenaje a Elena Garro llamado “Festival, semana de colores” confirma lo dicho.

La obra Testimonios de Mariana nos permite sentir las experiencias de Elena, sentir las experiencias de un futuro que se confirman en nuestro presente, que está conformado por los recuerdos del porvenir. Al dar fe de lo que ha vivido o presenciado nos ayuda a comprender lo que nos pasa y ofrecer los testimonios de la violencia que vivimos hoy en día y donde Iguala se muestra como parte de esas vivencias.

Testimonios de Mariana es una novela que da cuenta de una ficción en forma de realidad. Una interpretación de la realidad que requiere de nuestras reinterpretaciones para hacer más “comprensible” nuestra “vida hecha de pedazos absurdos de tiempo y de objetos impares”.

Recordemos a Elena en el retrato de Mariana que se ha trasformado “en una substancia sin rasgos”; recordémosla “como una sensación de frescura.” Recordémosla como ella quiso: como un “recuerdo del bosque verde y oloroso.” Un bosque con árboles, algunos de los cuales nos ofrecen frutos para pensar. Así sea.

Las reflexiones anteriores son algunos pensamientos arrancados de los árboles que sirvieron para hacer posible Testimonios de Mariana novela de 492 páginas -bello y compacto libro- con pasta dura de la Colección Cuántos leen, con prólogo de Emmanuel Carballo y editado por Porrúa en el 2006. Un libro-fruto que he degustado gracias a Felipe Galván.

Colofón

En La jornada semanal, número 602, del 17 de septiembre de 2006, Elena Poniatowska recordó la relación de Garro con Octavio Paz: «A Gabriela Mora le dijo [Elena Garro]: “Yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí a los indios contra él. Escribí de política contra él, en fin, todo, todo, todo lo que soy es contra él. (…) en la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es Paz”.

“Mi enemigo es Paz” nos hace preguntar ¿la ética es importante ante la necesidad de tener enemigos? ¿Cuál es la opción? ¿Fingir que no hay enemigos o intentar entenderlos, ponerse en su lugar? ¿Entender al enemigo es empezar a amarlos?

*Texto redactado para guiar mi participación en la mesa redonda junto con Francisco Guerrero Garro y Felipe Galván Rodríguez, en la segunda edición del “Festival, semana de colores. Homenaje a Elena Garro. Iguala de la Independencia, Guerrero, 9-12 de diciembre de 2022”

