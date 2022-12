-Publicidad-

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, apeló a la sensibilidad de los sindicatos Aspabuap y Sitbuap en la próxima revisión salarial, a fin de que se pueda dar certeza laboral a los trabajadores de la institución y garantizar educación de calidad para los estudiantes.

Este lunes, en encuentro con medios de comunicación, la académica comentó que generalmente las instituciones de educación superior se guían por el incremento que se le otorga a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues es un referente que han usado y con el que probablemente sigan trabajando.

“Afortunadamente, nosotros hemos cuidado mucho el aspecto económico y asegurado que no pongamos en riesgo a nuestra institución en ese sentido. Por ello, es que también apelo a la sensibilidad de los sindicatos en cuanto a la negociación del incremento salarial”, expuso.

Refirió que, por ello, se trabaja fuertemente en cuidar el aspecto económico, pues otras instituciones ya atraviesan por una situación “dolorosa” debido a que han dejado de pagar las pensiones de jubilados y no quiere que esa situación se viva Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

“Una ventaja de que he sido universitaria por 40 años es que a mí sí me tocó vivir las quincenas de 12 días y de formarse en el banco para ver si había recursos suficientes y alcanzábamos para el pago y, si no, hasta la siguiente quincena. Sí yo lo viví, es importante que nadie más lo vuelva a vivir”, señaló.

Por ello, sostuvo que en la BUAP son en extremo cautelosos para que se tenga la certeza de que los estudiantes tendrán los insumos necesarios para una educación de calidad.

Es de mencionar que, para este año, el Sindicato Independiente de Trabajadores no Académicos (Sitbuap) y la Asociación Sindical de Personal Académico (Aspabuap) acordaron con la BUAP un incremento de 3.5 por ciento directo al salario, luego del emplazamiento a huelga que en su momento presentaron ambas agrupaciones.

