Morena en Puebla llama a aspirantes a caminar juntos para 2024

La dirigente estatal de Morena, Olga Lucia Romero Garci-Crespo, llamó a los militantes y aspirantes a candidaturas a caminar juntos en el mismo proyecto para 2024, pues remarcó que, hasta el momento, no hay una sola candidatura que ya esté definida en Puebla.

En entrevista, tras la marcha de este domingo, donde resaltó la presencia de aspirantes a la gubernatura poblana, la dirigente partidista comentó que si bien hay quienes aún mantienen algunas diferencias, confía en que conforme se avance para el proceso electoral todos se sumen, pues sostuvo que “solo faltan pocas personas” que lo hagan.

“Ya faltan muy pocas personas que se unan a este proyecto, que está siendo uno solo para Puebla, estamos haciendo ese esfuerzo para que una sola fuerza sea la que llegue en el 2024 de Morena y de la coalición, ojalá que sean muy pocos o ninguno los que se queden fuera de ella”, asentó.

Descartó que la movilización haya sido para que quienes aspiran a un cargo dentro de año y media haya medido fuerzas, pues fue “un día de fiesta” para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el que todos expresaron de uno y otra forma el apoyo que se tiene a la cuarta trasformación.

En ese tenor, dijo que aún no se tienen algo concreto para las elecciones, pues deberán ceñirse a lo que les digan a nivel nacional, sobre todo porque en la política las cosas cambian de un día para otro, pero hizo énfasis en que actualmente nadie tiene la candidatura asegurada.

Marcha no fue competencia entre aspirantes: Armenta

Por su parte, el senador Alejandro Armenta Mier, quien aspira a la gubernatura, descartó que haya sido para “mostrar músculo”, pues fue una movilización a la que convocó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, como la semana pasada lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El gobernador es el líder político más importante del estado, como lo es el presidente a nivel nacional, hizo una convocatoria y aquí estamos con él. Está haciendo un gran esfuerzo y me vengo a sumar como senador con humildad, estoy con el gobernador, con el presidente y con Morena”, expresó.

En tanto, la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo, descartó que haya sido una competencia entre aspirantes, sino que muestra que todos están unidos por los cuatro años de la cuarta transformación, por lo que no es campaña electoral, ni promoción de algún personaje.

Sostuvo que acuden por convicción “como muchos de los ciudadanos lo hicieron”, porque están convencidos que se está transformando al país, pues no hay alguien que no apoye el combate a la corrupción, el cero privilegios, y como servidores públicos deben ser cercanos a la gente y tener presente que el poder es para servirle al pueblo, no para servirse a sí mismo.

Fue para mostrar unidad en Morena: Céspedes

El presidente del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que aspira a la gubernatura, igual descartó que sea una lucha de cara al 2024, pues todos estan estableciendo la unidad en Morena, aunque dijo estar abierto a reunirse con los demás en caso de que sea necesario, pues el diálogo y los acuerdos con importantes en la política.

“La política es diálogo y entendimiento, tener los argumentos, la realidad, la verdad y que el pueblo sea el que tome las mejores decisiones, pero hoy estamos acá para apoyar a la cuarta transformación, al presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos bien. Al pueblo con verdad, la gente está acá por convicción y con alegría”, remarcó.

Finalmente, el secretario de Salud, José Antonio Martínez, quien ha manifestado sus intenciones de competir, comentó que esto muestra el apoyo total e incondicional a la cuarta transformación, a todos los principios del movimiento, al gobernador y el presidente de México.

“Aquí estamos para eso, para refrendar todos los principios de la 4T y acabar con todas las desigualdades que generaron gobiernos anteriores, esta marcha es muestra de que todos estamos reunidos, yo estoy reunido con todos, hoy es un día de fiesta, somos amigos todos”, asentó.

