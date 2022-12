-Publicidad-

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, presentó su libro «El Covid y sus cuates» en el Foro de Ciencia de la 36 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, junto a Jorge David Cortés Moreno, director de Librerías universitarias.

Con Miguel Ángel Pérez Maldonado, director de Unidiversidad, Cedillo recordó sus inicios en la divulgación científica en un diario poblano en 2013 y el estilo desarrollado y plasmado en este libro, surgido a raíz de la pandemia.

Este mismo, aborda con un lenguaje sencillo y sin descuidar el rigor científico, el tema del SARS-CoV-2 y sus relaciones con otros microorganismos, tales como polio o cólera, así como medidas sanitarias para evitar su propagación.

Pues enfoca diferentes aspectos de la biotecnología, vacunología y los avances científicos en el uso de herramientas moleculares y genéticas.

-Publicidad-

«Algunos no les hace nada, a otros los deja deprimidos, hasta diabéticos y mal del riñón. En definitiva, nos ha cambiado la vida”, expuso la rectora.

Por ello, dicho libro centraliza el problema que representa el virus y lo que hay alrededor, incluso la importancia de la higiene, una alimentación saludable y el cuidado de la salud. En cuanto al mundo de los bichos, dijo, este se parece mucho al de los humanos: crean armas para destruirse, pero también alianzas para su sobrevivencia. Llegan a ser promiscuos y se trasmiten información genética con una facilidad.

La primera vez que se editó fue en el 2021, constando de 21 capítulos, encontrando títulos como “Agarren sus vasos de electrolitos, y ¡salud!” “El malo de la película”, “Hay de chorrillos a chorrillos”, “Los bichos no conocen de fronteras”, “Ojos que no ven, panza que no se apanica”, “Popo salami” y, ”Por fis, cuiden a sus hígados que sólo tienen uno”.

Conoce la trayectoria de la rectora de la BUAP

- Publicidad -

Lilia Cedillo Ramírez estudió la Maestría y el Doctorado en Microbiología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, del Instituto Politécnico Nacional, además realizó un posdoctorado en la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos.

En cuanto a sus labores como directiva en la BUAP, tiene una trayectoria de 40 años, así como de docencia e investigación; ha dirigido 27 tesis de licenciatura, 19 de maestría y 10 de doctorado.

Así como este, ha publicado 55 artículos en revistas nacionales e internacionales, 12 capítulos de libros y 5 libros de divulgación científica sobre enfermedades infecciosas y la salud. Fue directora del Instituto de Ciencias, vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura, directora del Centro de Detección Biomolecular, y actualmente ocupa el máximo cargo: Rectora de la BUAP.

-Publicidad-

LPR

SEO: Cedillo presenta su libro «El Covid y sus cuates»

Palabras clave: El Covid y sus cuates