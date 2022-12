Mitos y realidades de la militarización

-Publicidad-

Una institución de seguridad pública se consolidada cuando tiene un soporte legal sólido.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el Acuerdo del Poder Ejecutivo Federal que faculta a las fuerzas armadas a participar en la seguridad pública.

El ministro presidente aclaró que a la Corte no le compete determinar si deben o no emplearse las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, ni sobre cómo debe enfrentarse el crimen organizado. Resaltó que se verificó si el Acuerdo cumple con los lineamientos constitucionales previstos por la disposición transitoria, no valorar o enjuiciar la política pública en materia de seguridad.

¿Qué se puede comentar al respecto?, veamos:

Modelo militarizado.- Afirmar que se militariza la seguridad es relativo porque en el orden federal existen las corporaciones de custodios y la policía federal ministerial y, en el orden municipal y estatal, tenemos a las policías preventivas, de vialidad, las de investigación y custodios. Una suma de elementos policiales civiles en el país nos da un total mayor a los elementos militares en funciones de policía.

A modo de conclusión: el modelo está en proceso de transición a uno mixto compuesto por intuiciones civiles y militares (estas en vías de consolidación jurídica).

Derechos humanos.- Las instituciones de seguridad sean civiles o militares están expuestas a que ello suceda, es decir, el sólo hecho de ser militares no implica violación a los derechos humanos. La Guardia Civil Española, los Carabinieri italianos o la Gendarmería francesa no han llevado a su país a ser catalogados como violadores de los derechos. Si vemos los datos históricos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos las intuiciones que más quejas tienen son las de salud y las educativas.

A modo de conclusión: la cromática del uniforme no deriva en forma automática en la violación a los derechos humanos; esta situación se puede derivar de formas de operación e instrucciones políticas.

Contexto.- En el espacio político nacional aún no concluye el debate del tema, esto tiene sus impactos en las instituciones de seguridad y en la política respectiva. Mientras que esto suceda la eficacia y la eficiencia de la potestad del Estado en la materia dará pocos resultados.

Sir Francis Bacon expresó: “Los Estados son grandes máquinas que se mueven lentamente”.

1 de diciembre de 2022

