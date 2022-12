-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que posiblemente viaje a Colombia para una conferencia internacional convocada por el mandatario Gustavo Petro Urrego, para rediseñar la política contra las drogas y que no se base en medidas coercitivas.

En su conferencia de prensa matutina, refirió que la reunión posiblemente será pasando el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, programada para los próximos 9 y 10 de enero de 2023.

Aseveró que “sí tenemos ese compromiso con Petro que es muy responsable y le tenemos mucha confianza” y señaló que en Colombia se tiene mucha experiencia en cuanto al “daño que causan las drogas, han hecho planes y saben qué es lo que puede ayudar a enfrentar el cultivo de la coca, el tráfico de la droga”.

Indicó que es importante no ver el problema de las drogas con la visión de Estados Unidos, sino a partir de América Latina, lo cual no significa que haya confrontación y “sobre todo que no haya violencia, se tienen que buscar formas más eficaces”.

El viaje a Colombia sería la segunda visita oficial de López Obrador a un país sudamericano, pues se tiene previsto que vaya a Perú el próximo 14 de diciembre para entregar a Pedro Castillo la presidencia de la Alianza del Pacífico, a la cual también acudirá Petro Urrego, así como Gabriel Boric de Chile y Guillermo Lasso de Ecuador.

Lo anterior, luego de que el mandatario mexicano decidió suspender la Cumbre de la Alianza del Pacífico que sería en noviembre en Oaxaca, pues el Congreso peruano se negó a otorgar el permiso de viajar a Pedro Castillo.