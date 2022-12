Pelé, hospitalizado por tumor en el colón; se reporta estable

Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, considerado uno de los más grandes jugadores del fútbol de todos los tiempos, fue hospitalizado como parte de su tratamiento contra el tumor de colon que padece. Familiares lo reportaron como estable.

Este miércoles 30 de noviembre, medios brasileños revelaron que “Pele”, exfutbolista de 82 años, ganador de tres copas del mundo con Brasil, había sido ingresado al hospital Albert Einstein de la ciudad Sao Paulo, hecho que conmocionó al mundo del deporte en general.

Si bien, en un inicio corrió información que indicaba que su ingreso al sanatorio había sido de emergencia debido a un edema generalizado e insuficiencia cardiaca, a lo largo del día dichos rumores fueron descartados. Y es que más bien, la situación se debió a que la estrella del fútbol había asistido a sus sesiones de quimioterapias, las cuales se encuentra tomando desde el año pasado, luego de que fuera diagnosticado con un tumor en la zona del colón.

«Edson Arantes do Nascimento fue ingresado ayer (29) en el Hospital Israelita Albert Einstein para una reevaluación del tratamiento de quimioterapia del tumor de colon identificado en septiembre de 2021.

Luego de la evaluación médica, el paciente fue trasladado a sala común, sin necesidad de ingreso a unidad semi-intensiva o UCI. El exjugador se encuentra en pleno control de sus funciones vitales y presenta un estado clínico estable«, mencionó el mismo Hospital a través de un comunicado.

🚨AGORA: Albert Einstein emite nota oficial sobre o quadro de saúde de Pelé.

Rei Pelé foi internado ontem para uma reavaliação do tratamento quimioterápico. Ele se encontra no quarto com pleno controle das funções vitais e clinicamente estável. pic.twitter.com/vC3b7aru7L

