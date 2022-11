Minera en Ixtaca, impedida para operar: Barbosa; exigen no concesionar más

-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta descartó que la empresa Almaden Minerals realice trabajos en Ixtacamaxtitlán, pues no se ha realizado la consulta que ordenó la SCJN; por su parte, pobladores exigieron a la SE no otorgar nunca más concesiones en la Sierra Norte.

Por una parte, en su rueda de prensa de este miércoles, el mandatario poblano dijo que la empresa de origen canadiense no puede entrar en funciones sin que se lleven a cabo todos los procedimientos legales que pidió hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Hoy no hay concesión como lo hubo antes. Así que no puede entrar en funciones la minera. La Corte resolvió que tenía que llevarse a cabo una consulta a las comunidades indígenas para poder determinar si se otorga o no, es absolutamente falso que haya trabajos”, expresó.

Vecinos acusan que minera busca dividir a comunidad

En tanto, en rueda de prensa en el zócalo de Puebla, Israel Herrera Carmona, Ignacia Serrano Arroyo y Francisca Zamora Morales, habitantes de las comunidades de Santa María Totoltepec y Las Barrancas en dicho municipio, acusaron que la empresa “nunca” se ha salido de la demarcación.

Manifestaron que, a partir de la sentencia de la SCJN en febrero pasado, en la que se ordenó la cancelación de las concesiones que tenía en Ixtacamaxtitlán, por lo que su presencia en las comunidades no tiene justificación alguna, pero ha incrementado su intervención, provocando violencia por medio de la ruptura del tejido social.

Dijeron que con esto solo busca dividir a la población para que avalen la continuidad de la minera en la comunidad mediante la coaptación de los habitantes con dádivas monetarias, apoyos para los agricultores o con promesas de que les darán “flamantes paquetes tecnológicos” a través de un convenio.

Refirió que, si bien esto no específica a los pobladores qué deben dar a cambio, de fondo saben que existe un objetivo “perverso” por parte de la empresa minera, que es generar división y confrontación al interior de la comunidad.

“No es fortuita su actividad al interior del ejido de Santa María Sotoltepec. La minera se inmiscuye de manera descarada en los eventos escolares, religiosos y sociales con el discurso de que le importa el desarrollo de la comunidad. Solo es un engaño con prebendas para que las personas se hagan partidarios de la misma”, asentó.

Rechazan consulta ordena por SCJN

Ante esto, responsabilizaron a la empresa de cualquier agresión de la que puedan ser víctimas los integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, por intentar dividir a la población y poner a unos contra otros, incluso entre familias.

De igual forma, aseveraron que están en contra de que se realice la consulta ordenada por la SCJN, pues desde el principio la empresa cuando llegó en el 2001 a la comunidad se metió sin permisos vulnerando sus derechos, sin tomarlos en cuenta, además de que busca la empresa involucrar a otras personas que no habitan ahí.

De igual forma, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la titular de la Secretaría de Economía (SE), Raquel Buenrostro Sánchez, no permitir más concesiones, pues ellos llevan 7 años luchando para que Almaden Minerals se vaya de manera definitiva y no descansarán hasta lograrlo.

“En el pueblo de Ixtacamaxtitlán, estamos seguros de que no vamos a permitir por nada del mundo una concesión más y antes de que acabe el sexenio tenemos que trabajar para que eso suceda. La lucha que llevamos no se va echar abajo, no vamos a parar para que esto quede libre de minerías”, remarcaron.

