El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que algunas organizaciones de la sociedad civil que buscaban sanear el río Atoyac en realidad no hicieron nada, pues estarían ligadas a empresarios que lo contaminan y celebró las acciones de la Semarnat en ese sentido.

En rueda de prensa, criticó la labor de asociaciones que se han manifestado en pro del saneamiento del afluente, pues “sus acciones nunca han servido de nada”, pues su gobierno “desnudó la realidad”, por lo que se detectó que los que contaminan son los privados.

Incluso, no dudó que algunos de los empresarios que contaminan formen parte de dichas organizaciones, “pero sus industrias no tienen permisos, ni ningún mecanismo para poder hacer sus descargas contaminantes, no pagan impuestos, multas, quedó desnudada la realidad”.

Por ello, Barbosa Huerta celebró que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya ejecute acciones de saneamiento al Atoyac, pues refirió que en el pasado autoridades federales, estatales y municipales otorgaron permisos a las industrias, a pesar de incumplir con lineamientos ambientales.

Señaló que al convenio que firmó en días pasados con el sector textil para regular las descargas pueden sumarse todas las industrias, pues las clausuras seguirán.

Comentó que el documento de hace dos semanas fue con fábricas textileras, aunque está abierto para todas las que quieran formar parte del mismos, sin importar el sector, pues el objetivo es reducir la contaminación al afluente.

Sin embargo, dijo que esa es una decisión de las propias empresas, ya que por parte de su administración se seguirán aplicando las clausuras a toda industria que se encuentre cerca del río y no regule ni cuente con las plantas de tratamiento de aguas residuales.

“Qué bueno que ya lo está haciendo la Semarnat, son datos que nosotros estamos presionando como gobierno del estado. […] Esta acción que estamos tomando nosotros para recuperar del Atoyac, es la única y principal que se ha hecho en la historia de esta lucha de limpiarlo” asentó.

Celebra labor de Semarnat sobre Atoyac

“Nosotros vamos a seguir clausurando e invitamos a todos a que se sumen al convenio de regulación de descargas del Atoyac, que bueno que la autoridad federal tiene ya interés, todos les permitieron operar así, eran círculos de privilegios, el mundo feliz, esa era la realidad que se vivía en Puebla, mundo de la hipocresía, no volvamos a eso”, expresó.

Es de mencionar, de acuerdo con la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, de los 49 municipios de Tlaxcala, así como los 22 de Puebla por donde pasa el río Atoyac, hay mil 589 industrias instaladas, de las que solo 219 tienen plantas tratadoras de agua, apenas el 13.7 por ciento.

Explicó que la zona más contaminada es del Puente México, localizado al norponiente de la capital poblana, hasta desembocar a la presa Valsequillo, por lo que en temporada de sequía los olores son muy fuertes y se dispersan.

Además de que, a lo largo de la cuenca, los principales giros de empresas instalados son el alimentario, automotriz, papelero, de plásticos, metal mecánico, electrónica, química, metalúrgico y textil, siendo esta última una de las principales responsables de las coloraciones que se pueden ver en el cauce.