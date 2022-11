Tras 28 años, Mattia Binotto dice adiós a la ecuderia Ferrari

-Publicidad-

Mattia Binotto anunció que este 2022 es la temporada del adiós para él con la ecudería Ferrari de la Fórmula 1 (F1), ya que, una vez finalizado el año, dejará vacante su cargo como Director General del equipo.

Este martes 28 de noviembre, los rumores acerca de una eventual separación entre Mattia Binotto y Ferrari tras casi tres décadas de relación laboral se hicieron realidad. Y es que a través de un comunicado oficial, la misma escudería de la máxima competición del automovilismo indicó que, a partir de 2023, el ingeniero italiano de 53 años ya no sería más parte de su equipo.

“Me gustaría agradecer a Mattia por sus muchas y excelentes contribuciones durante los 28 años con Ferrari y, en particular, por llevar al equipo a una posición de competitividad durante el año pasado.

Como resultado, estamos en una posición sólida para renovar nuestro desafío, sobre todo para nuestros increíbles fanáticos de todo el mundo, para ganar el premio máximo en el automovilismo. Todos aquí en la Scuderia y en la comunidad Ferrari en general le deseamos lo mejor a Mattia para el futuro”, señaló Benedetto Vigna, Director Ejecutivo de Ferrari.

BREAKING: Mattia Binotto will leave his position as Ferrari team principal at the end of 2022#F1 pic.twitter.com/wVzdS12IcG — Formula 1 (@F1) November 29, 2022

“Con el pesar que esto conlleva, he decidido dar por concluida mi colaboración con Ferrari. Me voy de una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años, con la serenidad que da el convencimiento de que me he esforzado al máximo para lograr los objetivos marcados. Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte, listo, estoy seguro, para lograr los más altos objetivos…” añadió Binotto a modo de despedida.

Cabe recordar que Binotto, se unió al equipo rojo en el año de 1995, asumiendo funciones primero como ingeniero del Departamento de Motores de la escudería, misma que pasaría completamente a su cargo en el 2013. Para 2016 fue nombrado Director Técnico del equipo y desde 2019 se había convertido en el Director General de la escudería.

No obstante, durante sus primeras campañas como mandamás, Ferrari atravesó por uno de sus momentos más bajos, sumando entre 2020 y 2021 dos temporadas completas sin un solo triunfo y con apenas 8 podios repartidos entre sus pilotos.

Y si bien para este 2022, con Charles Leclerc conquistando de dos victorias en las primeras tres fechas, parecía que por fin Ferrari acabaría con la sequía de 14 años sin un título, finalmente este objetivo no llegó.

Incluso, Binotto fue uno de los principales señalados como responsables de un nuevo fracaso para el equipo debido a sus decisiones en la estrategia, siendo esto una de las principales causas de su salida.

De momento, Ferrari no ha revelado quien será la persona elegida que estará tomando su rol a partir de la próxima temporada.

