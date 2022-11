Primera apuesta de AMLO: el juicio práctico

-Publicidad-

¿Por qué no apostamos más al humanismo y al juicio práctico? AMLO

La pregunta que aparece en el epígrafe fue formulada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el discurso de celebración por 4 años de transformación, del 27 de noviembre de 2022. La pregunta obliga a esclarecer dos cosas “el humanismo” y “el juicio práctico”. Esta entrega se centrará en el juicio práctico y en la siguiente nos ocuparemos del humanismo, del humanismo mexicano.

El juicio práctico o silogismo práctico fue expuesto por primera vez por Aristóteles, Ética Nicomaquea (1147 a 25-30) y es, desde entonces, un recurso para explicar y comprender las acciones humanas. Así pues, el juicio práctico, como recurso intelectual, es una pista importante para explicar y comprender las acciones del líder del proyecto conocido como Cuarta Transformación. Y esto es así porque el mismo AMLO ha reconocido el uso del juicio práctico (sentido común) como un recurso en la toma de decisiones políticas. El juicio práctico por encima de dogmas e ideologías. Para ilustrar esto acudamos a los planteamientos hechos por AMLO en la mañanera durante este año de 2022:

“juicio práctico, que eso es lo que se necesita, más que lo ideológico, el sentido común”. (Julio 7)

“Nosotros desde la oposición sostuvimos que no funcionaba el modelo económico neoliberal y que no era un asunto sólo político, ideológico, sino de juicio práctico, que no eran buenos los resultados y que había que cambiar, y lo hemos hecho y ha funcionado, tenemos estabilidad económica”. (Octubre 18) “Porque ya estaba agotado el modelo neoliberal, había que cambiarlo; tan es así, que como nosotros iniciamos el gobierno, pensando en que ese modelo era inviable… Y esto no es un asunto ideológico, es de juicio práctico, si en 34 años que impusieron ese modelo no hubo crecimiento. Lo peor de todo es que creció mucho la desigualdad económica y social.” (Julio 14)

“es muy importante la democracia participativa, que no olvidemos que el pueblo pone y el pueblo quita, que el pueblo es el soberano. Pero esa es la parte legal. Lo segundo, ya en términos de juicio práctico” (Mayo 13)

“Además, es hasta de sentido común, de juicio práctico. Si se evita la pobreza, si se atiende a los jóvenes, si hay trabajo, si hay buenos salarios, si hay bienestar, pues tiene que haber seguridad, y eso es lo que estamos aplicando.” (Octubre 6)

“no, yo no puedo presentar esto, ya no queremos aplicar esta política. No es un asunto ideológico, es de juicio práctico, esta política nos llevó a la ruina. Puede ser buena para los financieros, para los potentados, pero fue muy mala para el pueblo. Entonces, ya no. ( Mayo 16)

“Es mil veces mejor tener a los niños, a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle, pero es de juicio práctico, es de sentido común.” (Septiembre 2). “Es hasta de juicio practico, de sentido común, es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. (Agosto 15)

“Entonces, ya eso no se acepta en México, por eso el pueblo quiso el cambio. Y no es asunto ideológico, es de juicio práctico. Esa política que se impuso durante más de tres décadas sólo beneficio a una minoría, empobreció a la mayoría del pueblo de México, no funciono para los mexicanos. Entonces, la agenda ahora la establecemos nosotros, ahora gobernamos de acuerdo al plan de desarrollo que enviamos al Congreso y que se aprueba en el Poder Legislativo, no son las recomendaciones del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni de ningún gobierno extranjero. Entonces, esto es lo que sorprende. Pues imagínense, más de tres décadas, 36 años de política neoliberal, de tanto agachar la cabeza, de tanto arrodillarse, se acostumbraron. No, tenemos que hacer valer nuestra soberanía y el petróleo es nuestro, es de la nación, y eso es lo que estamos haciendo. (Julio 21)

“La salud es un derecho humano. ¿Cómo se iba a irse a curar alguien a Houston? Es un médico estadounidense seguramente el que lo va a atender, aunque también hay buenos médicos mexicanos que van a Houston y allá operan; pero ¿qué tiene que ver la nacionalidad, el origen del médico cuando se trata de la salud?, ¿por qué ese dogmatismo, ese fanatismo?, ¿por qué esa carga ideológica?, ¿por qué no apostamos más al humanismo y al juicio práctico? No, pero están encenegados, dirían en mi pueblo”. (Junio 29)

“debemos de actuar con juicio práctico y con argumentos. Puede ser que ideológicamente no nos guste la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, pero si esa participación se lleva a cabo con respeto a los derechos humanos y no hay en los mandos superiores la intención de reprimir al pueblo, ya eso hace una diferencia considerable. O sea, no podemos ser maniqueos en estos casos.” (Mayo 18)

“No hay problemas graves, podemos llegar a acuerdos. Ya nuestros pueblos lo que quieren es que haya progreso con justicia, no los pleitos, no las confrontaciones, no las cargas ideológicas; juicio práctico, vamos a que no sufran nuestros pueblos, vamos a aplicar la política de ayuda mutua, de amor al prójimo. (Mayo 11)

“Hay quienes escriben en El Norte, puro sabiondo conservador, y no son capaces de hacer un planteamiento así. Les falta juicio práctico, porque les falta baño de pueblo, son muy elitistas, muy fifís, con todo respeto.” (Junio 27)

“Es que tanto en la derecha como en la izquierda hay muchos dogmas y yo me guio por juicios prácticos (Octubre 24)

La estructura del juicio (silogismo) práctico está definido por dos premisas y una conclusión con las siguientes características: una premisa de intención (premisa mayor), una premisa de creencia (premisa menor) y una conclusión.

En la premisa de intención el agente (en este caso AMLO) define lo que se propone, define como conseguir un determinado objetivo (un modelo alternativo al neoliberal, la democracia participativa, las inversión de recursos económicos a los jóvenes y adultos mayores, la contratación de médicos cubanos, la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, etcétera). Y debe reconocerse que AMLO ha mencionado con anticipación la cosa pretendida o la meta de actuación para que se discuta. En esta dimensión intencional y actitud epistémica: son elementos determinantes de la acción y constituyen conjuntamente una razón o fundamento (suficiente) para hacer lo anunciado. Es en estos términos la propuesta de nombrar como “humanismo mexicano” a los principios sobre los que descansa el proyecto político conocido como Cuarta Trasformación”. Y adelantándonos a la siguiente entrega señalando que el humanismo mexicano, como doctrina, cumpla dos condiciones ser universal y mexicano lo que significa amalgamar algunos conceptos teóricos de naturaleza filosófico-política en donde destaca la visión mexicana de la historia como paradigma metahistórico que convierta a los mexicanos como actores políticos al dotarlos de una intencionalidad colectiva.

En la premisa de creencia el agente (AMLO) da cuenta de lo que cree (considera, piensa) que, a menos de realizar determinada acción en un tiempo específico no podrá alcanzar el objetivo

En la conclusión del juicio práctico se presentará el medio para alcanzar el fin en cuestión. Es aquí donde se define la dimensión espacio-temporal: es conducta determinada por la dimensión intencional y la actitud epistémica.

Concluyamos. El juicio (silogismo) práctico es un modelo explicativo que permite comprender la acción política conocida como Cuarta Trasformación encabezada por AMLO. Forma parte de la metodología que pretende una explicación intencional, que describe un acto intencional.

Terminemos esta reflexión con la siguiente definición formulada en el discurso mencionado arriba: “La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción; y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir, en el terreno teórico, el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta sería llamarle humanismo mexicano.”

En la expresión humanismo mexicano AMLO resume los principios políticos, económicos y sociales que inspiran a la Cuarta Transformación. La expresión humanismo mexicano define la postura ética que deberá traducirse en moral colectiva, acción colectiva. El tema del humanismo mexicano será la cuestión a esclarecer en la próxima entrega.

