-Publicidad-

Para el mitin que habrá a un costado del zócalo de Puebla por la marcha en apoyo a la cuarta transformación el domingo habrá dos oradores, una mujer, que sería la alcaldesa de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo y un hombre, que será el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Así lo dio a conocer, el mandatario estatal en su tradicional rueda de prensa, en donde agregó que el secretario de Gobernación Municipal (Segom), Jorge Cruz Lepe, pensó que vivía en el “estado de Yunquelandia” y que ahí podían hacer todo lo que quisieran.

Esto, luego de que en el lunes se difundió el retiro de la estructura que se había colocado para llevar a cabo dicho evento, con el argumento de que no se habían otorgado aún los permisos para su instalación, toda vez que apenas los solicitaron el viernes y no se había dado respuesta.

Ante esto, el titular del Poder Ejecutivo comentó que se tiene coordinación para llevar a cabo el evento que él encabezará, el cual reiteró que no será de promoción política, ni de apoyo a alguno de los aspirantes de cara a las elecciones del 2024, sino al proyecto de la cuarta transformación.

-Publicidad-

“Se puso groserito, es lo que pasó, no sé qué pensó, ha de haber una coordinación y una convivencia en una ciudad capital donde las atribuciones están perfectamente claras, no sé qué pensó el señor secretario de Gobernación, no sé qué pensó, vivía en el estado de Yunquelandia y que ahí podían ellos hacer todo lo que quisieran, y no”, expresó.

Respecto a la marcha, el gobernador señaló que desconoce si en otros estados se vaya hacer lo mismo, pues él lo anunció desde hace dos semanas, ya que en esta temporada de fin de año hay compromisos para muchos, por lo que él solo habla por Puebla.

Recordó que la movilización del próximo domingo está programada para iniciar a las 11 de la mañana partiendo del Gallito, en el Paseo Bravo y concluirá en el zócalo con un mitin en el que los oradores oficiales serían la presidenta municipal de Atlixco y él.

- Publicidad -

“Va ser una gran fiesta cívica, ciudadana, sin ninguna propuesta electoral, solo reconocer los resultados de la cuarta transformación, apoyarla y también al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador y hacernos presentes en las calles de Puebla, que es el lugar donde nació y vive este gran movimiento”, remarcó.