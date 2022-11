Rinden homenaje póstumo a Héctor Bonilla en Bellas Artes

-Publicidad-

Los honores al actor de 83 años, nacido en Tetela de Ocampo, Puebla, se llevaron a cabo este lunes 28 de noviembre en Bellas Artes, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a las 17 horas.

Alejandra Frausto Guerrero, titular de Cultura, difundió en redes el evento que rememoró la trayectoria artística del actor poblano: “El pueblo de México, a quien tanto quiso, podrá rendir homenaje al gran Héctor Bonilla”.

Por su parte, la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, destacó “todo lo que dio al teatro, a la cultura mexicana” y recordó que en agosto de 2019, Héctor Bonilla fue homenajeado por los 50 años de su trabajo en el Teatro del Bosque Julio Castillo, donde recibió el reconocimiento ‘Trayectorias notables de las artes en México’, en cuyo evento “leyó ese contundente epitafio”.

Cabe destacar que el actor escribió el epigrama años atrás y que quería fuera destinado para el momento de su partida.

“Se acabó la función/ No estén chingando/ El que me vio me vio/ No queda nada”, se lee en el mensaje compartido por la familia de Bonilla tras su fallecimiento.

¿Quién fue Héctor Bonilla?

El actor nació el 14 de marzo de 1939. Destacó por sus papeles en Rojo Amanecer, del recién fallecido Jorge Fons, y en El Bulto, de Gabriel Retes, y también fue conocido por su participación en numerosas telenovelas.

Estudió en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes de México y para 1962, con tan solo 23 años, debutó en la película Jóvenes y Bellas.

A lo largo de su trayectoria artística obtuvo diversos reconocimientos, entre ellos, el Ariel al mejor actor por Meridiano 100 y por Rojo Amanecer. Además, fue galardonado con el Ariel de Oro por su aporte al mundo artístico y cultural.

Su protagónico, interpretando al padre de familia, en la película Rojo Amanecer, cuya historia se centra en los sucesos antes, durante y después de la Matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, consolidó su carrera en el séptimo arte.

Editado por Istfan AC