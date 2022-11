-Publicidad-

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez amenazó con golpear a Lionel Messi luego de que este último fuera grabado aparentemente ultrajando una playera de la selección mexicana. El exfutbolista argentino Sergio “Kun” Agüero salió al quite de su compatriota.

El pasado sábado 26 de noviembre, “El Tri” enfrentó a Argentina en duelo por la segunda fecha del grupo C en el mundial de Qatar 2022. Tras dicho cotejo que finalizó con un triunfo de 2-0 para la Albiceleste con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, en las horas y días posteriores circularon por las redes los videos de las celebraciones en el vestidor argentino.

Sin embargo, en estos metrajes apareció una acción de escasos segundos que generó polémica. Y es que una parte se ve a Messi junto a una playera de México que está en el suelo, misma que movió con el píe mientras se quitaba los zapatos que tenía puestos en ese momento.

A pesar de lo corto del hecho, usuarios en redes sociales cuestionaron y criticaron el actuar del astro del Paris Saint-Germain (PSG), acusándolo de una falta de respeto hacia el selectivo mexicano ya que había pateado la camiseta del equipo.

La situación se agravó cuando el peleador mexicano, Saúl Álvarez se unió a la polémica y a través de Twitter publicó una serie de amenazas hacia el 10 de la selección de argentina, al cual no solo le exigió respeto hacia al país, sino que también le recomendó que rezara para que se encontraran un día en el mismo lugar.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?” publicó el “Canelo”, seguido de otro tuit que decía: “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!… ¡Así como respeto Argentina tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina) habló de Messi por su mamada que hizo.”

Esa es la actitud Miguel vamos 👊🏻👊🏻 https://t.co/JUiMqRl2hw — Canelo Alvarez (@Canelo) November 26, 2022

https://twitter.com/Canelo/status/1597017649376276480

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Ex futbolistas y periodistas confrontaron al «Canelo»

Luego de que el “Canelo” encendiera aún más las redes con sus comentarios, las respuestas hacia él no se hicieron esperar. Es así que el periodista de ESPN, David Faitelson le respondió pidiéndole que dejara las provocaciones hacia Messi y que mejor se enfocara en su carrera, específicamente en una revancha contra Dimitry Bivol, boxeador ruso que venció al mexicano en mayo de este 2022. No obstante, el pugilista también amedrentó al comentarista deportivo haciendo alusión a que podía pelearse con Messi y con él al mismo tiempo.

Tu y el juntos pinche cer…!!! https://t.co/m1cseU7fKn — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Posteriormente, Sergio “Kun” Agüero y Cesc Fabregas, ex compañeros de Messi en la selección argentina y en el Fútbol Club Barcelona, respectivamente, también encararon al boxeador a través de redes.

Ambos le comentaron al “Canelo” que como no era futbolista desconocía lo que ocurría en un vestidor de esta disciplina, incluso abogaron en que era normal que las playeras, tanto de las intercambiadas con los rivales como del mismo equipo, estuvieran en el piso, y que además Messi no había pateado a propósito el jersey mexicano.

“Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”, escribió Fábregas.

Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante. https://t.co/dWwFKXdIUS — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) November 28, 2022

“Señor “Canelo” no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da” Añadió Agüero.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Ante este segundo, “Canelo” no se quedó atrás con las contra respuestas, continuando la contienda de dimes y diretes hasta este lunes, tachando al mismo “Kun” Agüero de “hipócrita”. Por su parte, el argentino, que señaló que tenía una apreció por el mismo “Canelo”, le contestó en un lenguaje de boxeo que ya estaba cayendo en los “golpes bajos”.

“Tú también cabrón… me escribías ¡Ay, ay, “Canelo”, y ahora mamando, no seas hipócrita cabrón”, escribió el boxeador. A lo que el exfutbolista replicó “Yo lo admiraba Sr. “Canelo”. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado”.

https://twitter.com/aguerosergiokun/status/1597362288226631681

