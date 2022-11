-Publicidad-

Trabajadores basificados del Centro de Salud Gustavo Rovirosa, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, pidieron elegir una nueva representación sindical, pues la actual, que lleva 7 años, no ve por sus derechos, además de que es machista y comete maltrato laboral.

En entrevista con Ángulo 7, personal de dicho centro que prefirió omitir su nombre, manifestó que el doctor David Montero, funge como representante de los 72 sindicalizados desde el 2015, esto a pesar de que ya se dio una renovación en la secretaría general del gremio.

Indicó que una de las irregularidades que se tienen es que como trabajadores tienen derecho a estímulos económicos, los cuales sí les dan, pero no saben si es lo que les corresponde o no, ya que siempre que le piden ver la lista se molesta y en todo amenazante les dice que no.

Ante esto, no dudo en que haya preferencias o lo reparta de manera inequitativa, por lo que ha insistido en que se transparente este concepto, pero nunca han obtenido una favorable, a lo que se suma que tiene favoritismos, ya que según es conforme a la lista, pero hay personas que en mucho tiempo no les ha tocado y otras que de manera constante les da.

“La base trabajadora, como es su derecho, ha solicitado tener una nueva representación sindical por las diversas arbitrariedades que se han estado presentando, tanto en su conducta, pues es grosero, misógino y hasta amenazante, aunque hasta el momento no hemos tenido respuesta”, asentó.

Manifestó que de los 72 sindicalizados, al menos 42 están inconformes y han manifestado su intención de que sea relevado, mientras que los otros 30 si bien se han dado cuenta de las irregularidades, prefieren no hacer “ruido” porque ya están grandes o tienen muchos años trabajando y para que no haya represalias.

Mencionó que igual se tiene el rumor que de que el doctor quiere meter a laborar a su esposa, ya que “es constante” ver a su esposa que va al área de trabajo social, por lo que se trataría de nepotismo.

Pareciera que lo protegen, acusan

Indicó que la clínica depende de la sección 52, que es la de Coyoacán, cuya representante jurisdiccional es Magda Elena Ortiz Herrera, quien tampoco ha hecho algo al respecto, así como con el director de la Jurisdicción Sanitaria, José Octavio Orlando Martínez Moreno, pero no han tenido una respuesta.

El galeno consideró que esto se podría tratar que, porque lo están protegiendo, pues en septiembre mandaron el más reciente oficio en donde pedían que se haga el cambio, por lo que el doctor David Montero, hasta se mofa de ellos, a pesar de que hay personas con 20 o 30 años de labor, no los toma en cuenta.

Aseveró que ha sido omiso en la defensa y protección de los derechos sindicales y laborales y la representación sindical de la jurisdicción en lugar de tomar cartas en el asunto, lo protegen, sin embargo, al tratarse de un sindicato la Secretaría de Salud de la Ciudad de México no puede meter hacer algo.

Ante esto, llamaron a la secretaria General, Adrián María de Lourdes Garduño Pérez, a que les dé una respuesta, ya que lo único que buscan es respaldar el derecho de elegir a la representación sindical para tener un ambiente laboral saludable y adecuado que en los últimos años no se ha visto.