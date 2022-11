-Publicidad-

En 2018, la producción de maíz, frijol, arroz y trigo fue de 31.2 millones de toneladas, el año pasado llegó a 32.3 millones de toneladas, 3.5 por ciento más y este 2022, la producción de alimentos será considerablemente superior.

Así lo destacó este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mensaje con motivo de los cuatros años del inicio de la “Cuarta Transformación”, en el zócalo capitalino, donde señaló que este aumento se logrado por el establecimiento de precios de garantía y por la entrega gratuita de 300 mil toneladas de fertilizantes anuales.

Anuncio que el año próximo se entregarán fertilizantes gratuitos a dos millones de pequeños productores en todo el país.

Dos millones de pequeños productores reciben de manera directa un apoyo promedio anual de seis mil pesos, era el llamado ProCampo, que ahora, ya reformado, se conoce como Producción para el Bienestar.

-Publicidad-

Destacó que, en este 2022, se entregaron siete mil 200 pesos a 180 mil pescadores, todo de manera directa, pues ya no hay intermediarios, como algunas organizaciones en sexenios pasado, “porque así no llega o llega con moche, con piquete de ojo”.

- Publicidad -

“Ahora todo es directo, con la Tarjeta del Bienestar (…) todos van a tener, los beneficiarios, su tarjeta para que ya no haya intermediación y no se entregue dinero en efectivo, que no haya la tentación de que se roben lo que es de la gente”, remarcó.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a pesar de la pandemia, el sector agropecuario creció el año pasado en 2.0 por ciento.

Fue el único sector, porque el sector secundario, que tiene que ver con las empresas, las industrias, y el terciario, que tienen que ver con el comercio y el turismo, fueron muy afectados con la pandemia, pero el sector agropecuario, aún con la pandemia, creció 2.0 por ciento y en estos nueve meses del año ha crecido 3.2 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior.

-Publicidad-

LPR