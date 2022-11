-Publicidad-

La cantante, bailarina y compositora, Irene Cara, fue hallada sin vida en su casa de Florida el pasado viernes, a los 63 años de edad; con su canción What a Feeling, de la película «Flashdance» ganó un premio Óscar y un Grammy.

Fue la representante de la artista, Judith A. Moose, quien dio a conocer la noticia a través de redes sociales, donde pidió a sus fans compartir pensamientos y recuerdos, pues «Ella adoraba a sus fans».

Irene Cara nació el 18 de marzo de 1959, en Bronx, Nueva York. De padre puertorriqueño y madre cubano-estadounidense, desde niña demostró su talento por la música, aunque inició su carrera como actriz en español.

Antes de conseguir el estrellato, participó en varios programas, mientras que en la adolescencia le llegó su primer papel importante en el cine, en «Aaron Loves Angela», lo cual la llevó a interpretar el papel principal en el musical «Sparkle».

Sin embargo, fue reconocida a nivel mundial en 1980, cuando actuó en la película «Fama» e interpretó el tema principal, que lleva el mismo nombre. Con esta canción, llegó su nominación al Óscar, así como «Out Here on my Own», lo cual hizo historia, pues fue la primera vez que dos temas de la misma película obtenían la nominación.

Fue con la película «Flashdance», en 1983, donde con su éxito «What a Feeling» ganó el Óscar a mejor canción, el Grammy a la mejor interpretación pop femenina, el Globo de oro a la mejor canción original y los Premios de la Música Americana a la mejor artista femenina de R&B.

Respecto a su vida personal, se casó con el director de cine Conrad Palmisano en abril de 1986, pero se divorció en 1991 y Florida fue su lugar de residencia hasta su fallecimiento.