Última parte del diálogo entre AMLO, Héctor Aguilar y Enrique Krauze

Temas: el papel de los ricos. Predicciones no cumplidas. La no reelección.

HAC: Y este otro mito de que, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer con los ricos? Bueno, espero que los ricos entiendan ya, a partir de este tonito y de estas decisiones, que la respuesta que dan las revoluciones a la pregunta ¿qué vamos a hacer con los ricos? es muy simple y es siempre igual en todas, en la revolución francesa, en la soviética, en la china, en la mexicana, en todas: primero los usas, luego los expropias y luego los desapareces.

AMLO: Fíjense, la fórmula que se aplica en todos lados: ‘¿Qué hacemos con los ricos?’ A ver.

HAC: En la revolución francesa, en la soviética, en la china, en la mexicana, en todas: primero los usas, luego los expropias y luego los desapareces, eso es lo que hacen las revoluciones con los ricos. Yo quisiera tomar el que tomemos nota de que estamos frente a un proyecto revolucionario y que cuando uno entiende eso, todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poder gobernar, es lo que quiere. Yo creo que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador, porque en este momento lo podría ganar, y le podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento. En cambio, si lo dejamos para el año 22, como está planteado institucionalmente, así está en la ley, así está acordado ya, entonces lo que vamos a tener es: tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21, en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22 muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato, por pendejo.

AMLO: Entonces, lo que le digo a la gente: miren, hay que enfrentar al bloque conservador y para eso se requiere no sólo ganar la Presidencia, se requiere ganar la mayoría en el Congreso. Y acerca del miedo del poder absoluto, eso puede pasar cuando se trata de dictaduras. Por ejemplo, Krauze no toca a Porfirio Díaz. Una vez se atrevió a decir que la represión en México, los asesinatos en México, las mayores atrocidades cometidas en México no correspondían a Porfirio Díaz, sino al otro Díaz, a Díaz Ordaz. Y claro que Díaz Ordaz ordenó la represión, él mismo lo aceptó de Tlatelolco. Pero Porfirio Díaz, como es de los ídolos de Krauze, ordenó la guerra contra los yaquis, contra los mayos, contra los mayas. ¿Saben qué decía? De que los indígenas se sentían los dueños de la tierra, y acaparaban la tierra y había que quitárselas. Y utilizó a los generales más sanguinarios para llevar a cabo matanzas, 15 mil yaquis asesinados. Y sí se dan cuenta, no tocó a Zedillo, por decirlo, que fue el que nada más convirtió la deuda privada de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa, entre otras cosas. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta eso. Además, más un pueblo consciente, politizado no acepta una dictadura, a nadie con poder absoluto, a nadie. Ya este pueblo cambió, hay una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad. Además, hay dos cosas: Una que menciona, ¿no?, la no reelección, que él que se quedó callado cuando reformaron la Constitución para permitir la reelección en el Congreso; eso se aprobó en la época del periodo neoliberal. Afortunadamente no hay reelección, entonces ¿de dónde el poder absoluto? Eso es un tema a considerar, no hay reelección. Y, dos, nuestra aportación fundamental, la revocación del mandato, eso no existía. Ahora, de acuerdo a la Constitución, si un presidente se porta mal, a la mitad del sexenio se convoca a una consulta y el pueblo decide si continúa o se va, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Pero esto no es el temor al poder absoluto, no, es que lo que querían era que yo llegara aquí y estuviera de florero, que no pudiese hacer nada. Entonces, la enseñanza mayor de todo esto es: vas a votar, recuerda que se vota por tres cosas: el candidato, el partido y el proyecto. Entonces, hay que seguir adelante. Afortunadamente, no se tienen las dos terceras partes, pero se tiene la mayoría simple. Se necesitan dos terceras partes para reformar la Constitución, pero para reformar leyes secundarias sólo basta con mayoría simple. Entonces, si rechazan… Porque no sólo están asociados, sino está de por medio el dinero que reciben los partidos, que es muchísimo, de modo que puede ser… Sin tomar en cuenta al pueblo, ¿eh?, hablando de democracia, porque si se hace una encuesta y se le pregunta al pueblo sobre esto, se le informa bien y se lleva a cabo una encuesta, la mayoría —me dejo de llamar Andrés Manuel— estaría a favor que se llevara a cabo la reforma. Pero como ellos no son en realidad representantes del pueblo, los legisladores conservadores, corruptos, sino representantes de intereses creados, pues entonces van a llevar a cabo una imposición, disfrazada de legalidad.

AMLO: A eso es que se refieren, o sea, porque esa es su estrategia de ellos. Yo no estoy pensando desde luego en la reelección, yo me retiro, me jubilo a finales de septiembre, pero sí me importa mucho México, mucho, mucho, mucho, y me importa mucho, también, el que continúe el proyecto de transformación, que no haya retrocesos, que no regresen estos, porque son muy corruptos, saqueadores, y además le tienen un profundo desprecio al pueblo. Entonces, es una simple recomendación, para cualquier partido: si van a apoyar al presidente, a la presidenta, candidata, candidato de cualquier partido, piensen también que en un verdadero sistema democrático existe el Poder Legislativo y existe el Poder Judicial, no sólo el Ejecutivo, como era antes, que el poder de los poderes era el Ejecutivo. Entonces, sí se necesita que cuando se vaya a votar por cualquier partido, por cualquier coalición, si lo que se busca es llevar a cabo un proyecto, el que sea, que no se olvide que ese proyecto puede transitar si cuenta con el apoyo del Congreso y también del Poder Judicial. Si no es así, es dejar, como ellos lo plantearon en el periodo neoliberal o neoporfirista, al presidente como un florero, como adorno, un empleado de la oligarquía, que no les va a cobrar impuestos a los potentados, a las corporaciones, que le va a cobrar el impuesto al pueblo, en donde van a seguir manteniéndose los privilegios y van a seguir profundizando las desigualdades, unos cuantos, una minoría, con todos los privilegios, con toda la acumulación posible del capital, de la riqueza, de una mayoría cada vez más pobre.

¿Qué se requiere? La transformación.

¿Y qué es la transformación? Pues tener un gobierno que garantice las libertades, que haga valer la democracia.

¿Qué es la democracia? Lo hemos dicho miles de veces, pero esa no es la concepción de ellos. Demos es pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo. No, para ellos es kratos sin demos, poder sin pueblo. Y la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza. ¡Cómo vamos a vivir en un país con tanta necesidad, con tanta pobreza! Además, de manera injustificada, sólo por la corrupción

¿Y por qué de manera injustificada? Porque México es uno de los países con más recursos naturales del mundo, nada más que por la corrupción, en vez de avanzar, se retrocedía y se beneficiaban unos cuántos, una mafia de poder, tenían tomado el gobierno.

Decía Tolstoi: ‘Un gobierno que no procura la justicia, un Estado que no procura la justica no es más que una banda de malhechores’, que eso son, que esos son los que quieren regresar; nosotros también queremos regresar, pero lo que se robaron, que regresen lo que se robaron.

