Sin la UNAM, muchos no hubiéramos estudiado; es única: Monreal

-Publicidad-

La UNAM es una institución única y, sin ella, muchos de nosotros no hubiéramos estudiado. Los maestros y alumnos son dedicados, con capacidad y talento, señaló Ricardo Monreal Ávila, académico de la institución y coordinador de la bancada de Morena en el Senado.

Así lo expresó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ante alumnos de la Máxima Casa de Estudios que participan en el Primer Modelo Parlamentario Universitario de la UNAM, organizado por el Senado.

«Me enaltece que estén aquí, me da mucho gusto. Esta es la primera vez en la historia que están jóvenes universitarios de la UNAM aquí en este recinto. Es el primer ejercicio en la historia de la UNAM que tendremos aquí en este taller, en este ejercicio legislativo que ustedes van a disfrutar y van a recordar toda su vida», les dijo.

Llama a jóvenes a involucrarse en problemas del país

El senador los llamó a disfrutar su estancia en este lugar y a que despierten su interés por conocer e involucrarse en los problemas y las soluciones de nuestro país.

-Publicidad-

Destacó que el Senado aprueba en definitiva las normas constitucionales ordinarias, tratados internacionales o nombramientos de ministro de la Corte, magistrados agrarios, administrativos, electorales y también integrantes de órganos autónomos, como el INAI, la CRE y todos los órganos autónomos o una gran cantidad de ellos.

Monreal Ávila dijo que quizá hoy muchos de ustedes se van a sentir atrapados por el espíritu del legislador y muchos de ustedes mañana vayan a estar ahí sentadas y sentados, pero cumpliendo ya una función ordinaria, normal, como legisladores.

“Aprovéchenlo, no tengan miedo, no importa que el primer discurso le falte algo, no tenga coherencia en el discurso, no se preocupen. Pierdan el miedo, porque hoy tendrán la oportunidad de ocupar la más alta tribuna de la Nación. Y lo que digan y lo que hagan es un ensayo”, finalizó.

- Publicidad -

LPR