Qatar, el anfitrión con peor resultado en la historia del mundial

La selección de Qatar de fútbol pasó a los libros de historia del balompié con un récord negativo, pues, en tan solo dos partidos, el representativo del país sede del Mundial se convirtió en el equipo con peores resultados siendo local de la Copa.

Este viernes, el Mundial de Qatar 2022 dio inicio a la segunda jornada de partido de la fase grupos del torneo. Entre los partidos que marcaba el calendario estaba el del conjunto local, Qatar, en contra de Senegal, como parte de los duelos del sector A.

Para este juego, los qataríes llegaban con la obligación de un triunfo, pues tras su derrota por 0-2 ante Ecuador en la inauguración del mundial habían quedado al borde de la eliminación. Sin embargo, a pesar del contexto, con un marcador de 1-3, Senegal le propinó su segundo descalabro al equipo asiático, dejándolo fuera de toda posibilidad de hacerse de uno de los dos boletos del grupo para los octavos de final a falta de un partido más contra Países Bajos el próximo martes 29 de noviembre.

¡Todo por decidir en la última jornada! 🔥 ¿Qué países obtendrán su boleto a Octavos de Final en el Grupo A? pic.twitter.com/JZVM6XgW0q — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 26, 2022

Dicha situación convirtió a Qatar en uno de los dos únicos países que, a pesar de la localía como sede del mundial, no superó la primera ronda del campeonato. El otro caso fue el de Sudáfrica que, como sede del mundial 2010, tampoco obtuvo su clasificación a las fases de eliminación.

No obstante, Sudáfrica, a diferencia de Qatar, en aquella ocasión alcanzó las 4 unidades en la fase grupos, puntaje al cual Qatar ya no podrá alcanzar pues únicamente quedan tres en disputa y no ha sumado ninguno a lo largo del torneo.

Incluso, Sudáfrica, llegó a la última fecha de la fase grupos aún con posibilidades de pasar a los octavos, y aunque igualó en puntos con el segundo clasificado de su sector, México, la diferencia de goles lo dejó en el tercer puesto del grupo, atrás Uruguay y del “Tri”, que fueron 1 y 2 respectivamente, y únicamente por arriba de Francia que fue cuarto lugar.

FINALIZA EL GRUPO A, ASÍ QUEDÓ LA TABLA

1. URUGUAY 7 PTS.

2. MÉXICO 4 PTS.

3. SUDÁFRICA 4 PTS.

4. FRANCIA 1 PTS. http://fb.me/uvCDKOHL — TALENTOS DEL DEPORTE (@talentosdeldepo) June 22, 2010

Es así que en cuanto desempeño, la selección de Qatar quedó todavía debajo de la de Sudáfrica, colocándose como el peor cuadro local de la historia de los mundiales.

