La selección brasileña de fútbol confirmó que dos de las estrellas de su equipo, el atacante Neymar Junior y el lateral Danilo da Silva, se perderán lo que resta de la ronda de grupos del Mundial, debido a las lesiones que sufrieron en su último encuentro.

El pasado jueves 24 de noviembre, Brasil sostuvo su primer partido en el presente mundial de Qatar 2022 frente a Serbia, en el cual, con buen fútbol, demostró su condición de favorito derrotando a los balcánicos por 2-0. No obstante, a pesar del resultado, el juego también tuvo malas noticias para el cuadro dirigido por Adenor Leonardo Bacchi “Tite”, y es que Neymar y Danilo finalizaron el encuentro entre lesiones.

‼️ Both Neymar & Danilo are out of the group stage for #BRA with injuries, reports @geglobo. pic.twitter.com/nNVSHG7nkR

— EuroFoot (@eurofootcom) November 25, 2022