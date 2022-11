-Publicidad-

En marcha, integrantes del Movimiento Feminista Radical exigieron al Congreso local aprobar la denominada “ley 3 de 3” contra la violencia, así como la despenalización del aborto en Puebla, pues es una demanda que tiene años a la que han hecho a un lado por otros temas.

Esto, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora este 25 de noviembre, por lo que realizaron la movilización de la Fiscalía General del Estado (FGE) ubicada en el bulevar 5 de Mayo y 31 Oriente al Poder Legislativo.

“Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, el pinche machismo se tiene que morir”, “que nos detengan, somos las abortistas, radicales, feministas y no nos van a controlar, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, son parte de las consignas que lanzaron.

De igual forma, mostraron carteles con frase como “el amor no va acompañado de la violencia”, “no más violencia contra las mujeres” y “si mi sangre han de derramar, con ella escriban la nueva historia”, cuyo trayecto fue por el bulevar 5 de Mayo para dar vuelta en la avenida Juan de Palafox y Mendoza y posteriormente en la 16 de Septiembre para subir sobre la 5 Poniente.

Al ritmo de batucada, vestidas de morado, pero igual en su mayoría de negro, las poblanas llegaron a la sede del Poder Legislativo, en donde igual colocaron un tendedero con fotografías de hombres violentadores o señalados de deudores alimentarios.

Ante esto, llamaron a los legisladores a aprobar la ley 3 de 3 contra la violencia es una iniciativa que busca que ningún hombre que está siendo investigado o cuente con antecedentes penales por violencia familiar, sexual, incumplimiento en su responsabilidad alimentaria y cualquier otra manifestación contra las mujeres, pueda acceder a un cargo público en las administraciones municipales, estatales y federales.

Aprovecharon para exigir nuevamente la despenalización del aborto, pues es una demanda que se tiene desde hace años y que no ha sido atendido por los diputados, pues le han dado prioridad a otros temas.

LPR