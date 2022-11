Antorcha impulsa mantenimiento colectivo en colonia de Amozoc

-Publicidad-

Habitantes de la colonia Tepeyac, en Amozoc, realizaron una faena en las principales calles para mantenerlas en buen estado las entradas de la colonia, refirió Marlén Ibarra Muñoz, responsable del Movimiento Antorchista en la zona.

En este contexto, comentó que ante la falta de apoyo por parte del presidente municipal de dar mantenimiento a las colonias, “para nosotros es inevitable ver las cosas en mal estado y no hacer nada, es por eso que entre los colonos nos organizamos para mejorar nuestras calles. Y esto pasa cuando las autoridades no se dan cuenta o no quieren ver el mal estado en que se encuentran las colonias”.

A su vez mencionó que en las colonias del Movimiento Antorchista se educa a la gente y concientiza para hacer faena cuando se requiere.

“En nuestra organización educamos a la gente y les hacemos entender la importancia de trabajar en equipo, ya que es un poco de la educación que nosotros tenemos y además ponemos el ejemplo a las demás colonias del municipio para que ellos hagan lo mismo y se organicen”, expuso.

Para finalizar, exhortó a la gente vecina que no esperen todo el tiempo a las autoridades para que vengan y ayuden. “Es importante que entiendan que las autoridades no siempre van a venir ayudarnos o a reparar algo que hace falta. Es por eso que les comenté la importancia de organizarse”, finalizó.

