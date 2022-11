Tercera parte del diálogo entre AMLO, Héctor Aguilar y Enrique Krauze

-Publicidad-

Temas: instrumentalización del poder judicial. La lucha por el poder legislativo. Ganar el poder legislativo para arrebatarle la asignación del presupuesto. La 4T: trasformación o revolución.

HAC: El tema es cómo se organiza esto políticamente para que tenga una consecuencia en quitarle poder (a AMLO), porque mientras no le quitemos poder realmente la cosa no va a mejorar desde el punto de vista de nuestra presencia como ciudadanos. Bueno, yo creo que no hay más que caminos institucionales para esto y que hay que confiar en eso, porque mi idea es que si la democracia lo trajo a López Obrador la democracia es la que lo debe moderar. Y esto pasa por las instituciones y pasa por dos instituciones fundamentales, una es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les aconsejaría no dar por vencida a la Corte ni por capturada a la Corte. El escándalo de inconstitucionalidad de este gobierno no lo habíamos visto nunca. Todas y cada una de las leyes que este gobierno ha puesto, las importantes, están bajo querella constitucional, todas y cada una, todas: la Ley de Remuneraciones, la Ley de Administración Pública, la Ley de Guardia Nacional, la ley…

AMLO: Todas, es cierto, la Ley de Remuneraciones. ¿Qué es la Ley de Remuneraciones? Que se cumpla con el artículo 127, de que nadie gane más que el presidente de la República, pero fue impugnada en el Poder Judicial, hubo amparos y por eso hay quienes ganan más que el presidente. Y así mucha otras. La eléctrica. Y tiene razón en lo que está planteando, y se ha convertido en una barrera para la transformación, hasta cierto punto, el Poder Judicial. Nada más recuerden cuántos amparos se presentaron para que no construyéramos el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, cuántos amparos para que no construyéramos el Tren Maya, cuántos amparos para que la Guardia Nacional no se constituya ni dependa de las Fuerzas Armadas. O sea, ahí no ha sido fácil. Ustedes saben que son 11 ministros. Cuando hay una controversia constitucional, cuando se declara que una ley es inconstitucional, hay que acudir a la Corte, y para declarar inconstitucional la ley se requieren mayoría absoluta, no sólo mayoría simple de los ministros, igual que en el Congreso; en este caso, de 11, se requieren siete, ocho. Afortunadamente en todas las controversias… Hubo una muy importante, la eléctrica, que no pudieron declararla inconstitucional, porque era la defensa de las empresas extranjeras, y salió adelante. Y así tenemos otras. Pero es cierto, es decir, ‘a ver, ¿dónde?, ¿cómo lo paramos?, con el Poder Judicial’.

HAC: La Ley de Extinción de Dominio, todas. Y sus obras, la cancelación del NAIM y la creación de Santa Lucía están… hay amparos contra ellas; el Tren Maya. Entonces, entonces, hay un trabajo que hacer muy serio con la Suprema Corte de Justicia, con los 11 ministros, porque no sólo es que sean, no sólo que estén sujetas a querellas constitucionales estas leyes del presidente, sino que son groseramente anticonstitucionales. De manera que ningún ministro, ningún abogado con un mínimo pundonor puede aprobar eso y argumentar quién sabe qué para decir que eso es constitucional, para decir que la Ley de Extinción de Dominio, que te puede llevar a la cárcel porque sospechen que tu patrimonio es ilícito o viene de un negocio ilícito, por sospecha te puedan meter a la cárcel, sin derecho a fianza, eso es directo contra las garantías individuales.

AMLO: les cuento la historia, y él la sabe bien: Cuando Salinas, se consideraba delito grave la corrupción, estaba en el Código Penal; entonces, lo reformaron y dejó de ser delito grave la corrupción, de Salinas hasta que llegamos. Pero se atrevían, con la hipocresía que los caracteriza. a hablar de la creación de comisiones, de organismos autónomos para el combate a la corrupción, cuando no estaba tipificado como delito. ¿Qué, en el tiempo que reformaron el Código Penal en la época de Salinas fue una ocurrencia, una casualidad? ¿Cómo ahora va a haber cárcel para corruptos?

HAC: Hay un pleito institucional que ira a la Suprema Corte y no es un pleito que se da, se da en parte en la prensa, pero se da sobre todo en corto con esos ministros, llevándoles la voz a voz de la sociedad que está y debería estar realmente asustada y alarmada con la barbaridad constitucional o inconstitucional en que vivimos hoy los mexicanos. Esa es la primera oportunidad, todo lo que puedan ustedes canalizar hacia la Suprema Corte es espacio bien ganado, porque con dos, no digo todas, con dos de esas leyes que ha puesto este gobierno, que la Corte le eche abajo, lo regresa al estatus de un presidente normal y lo obliga a hacer una cantidad de cosas que probablemente no puede hacer y va a estar en situación de ilegalidad mucho tiempo. Esa es la primera.

AMLO: No, no, de nada. La Corte ha resuelto a favor y hemos sido respetuosos de la legalidad.

HAC: La segunda son las elecciones del año 21. En las elecciones del año 21 hay que ganarle todo lo que se pueda, pero sobre todo, ya lo habíamos hablado, la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados es donde está el único poder real que este señor ejerce y sabe ejercer, y ejerce sin ninguna cortapisa, que es la asignación del presupuesto. Entonces, en estas elecciones del 21, que son todas elecciones locales, no son elecciones nacionales, son todas elecciones locales, las van a ganar candidatos locales o a perder, esas elecciones tienen que ser unas elecciones de la sociedad mexicana frente a Morena.

AMLO: O sea, ganarnos las elecciones del 21 para quitarnos la mayoría en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto. Entonces, si nos ganaban la mayoría, nos quitaban el presupuesto. Ese es era el planteamiento, esa era la estrategia. Imagínense ustedes a una gente, a una familia de un pueblo, que le está llegando lo que antes no recibía, porque estos se robaban el presupuesto. Héctor era atendido más que bien, vivía y vive colmado de atenciones y de privilegios, pues es un intelectual orgánico de un gobierno autoritario y corrupto, pues es bien atendido, ¿no? Entonces, imagínense que va a votar esa familia que está recibiendo becas para sus hijos que nunca recibía, que está recibiendo una pensión para adultos mayores que nunca recibía, que está recibiendo una pensión para una niña, para un niño con discapacidad que nunca recibía, que si es campesino está recibiendo un apoyo para que siembre, si es pescador lo mismo, si es una gente humilde que no tiene atención médica va a poder ir a un hospital y ser atendido por médicos, por especialistas y todos los análisis y todas las medicinas las va a recibir de manera gratuita. ¿Qué le daban al pueblo? Nada, sólo volteaban a ver al pueblo cuando había elecciones y repartían migajas. Pero estos están pensando que el pueblo es tonto. No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto. Ahora en el festejo voy a dar a conocer datos. Hay 35 millones de hogares en México y en 30 millones llega, cuando menos, un apoyo o una porción del presupuesto nacional. ¿Cuándo sucedía eso? De 35 millones a 30 millones de hogares, y los cinco millones que faltan también de manera indirecta se apoyan, porque hay más empleo que nunca y ha aumentado el salario más que nunca, y ha llegado inversión extranjera más que nunca y el promedio de salario es el más alto como nunca, y en el concierto de las naciones México está en primer lugar entre los países con más apreciación de su moneda con relación a Estados Unidos, lo que no se veía en 50 años. Entonces, que se requiere quitarnos el Congreso para cambiar la política, y que de nuevo los bienes de la nación, de todos, pasen a las minorías nacionales o extranjeras o que el presupuesto también sirva para beneficio de las minorías o para cooptar a intelectuales y a periodistas aplaudidores, alcahuetes, del régimen de corrupción, ¿la gente va a querer cambiar?, no. Pero ya se probó, porque él hizo una apuesta que íbamos a perder la mayoría en el Congreso en el 21.

HAC: El presidente López Obrador está en una aceleración muy impresionante de sus decisiones respecto de su proyecto, y cada vez vemos claramente que su proyecto no es un proyecto de transformación, es un proyecto de revolución, entonces él quiere borrarlo todo y empezar de nuevo. Eso es un delirio, eso es imposible hacerlo, ni a balazos, ni las revoluciones violentas que han destruido un Estado han podido cambiarlo todo. Es imposible pensar que lo puedes cambiar dentro de la estructura de un régimen democrático como, a pesar de todo, es el mexicano, porque…

AMLO: Eso es importantísimo, esa era la apuesta, de que no íbamos a poder llevar a cabo una transformación de manera pacífica. Recuerdo que lo dije muchas veces y lo reafirmé en mi acto de cierre de campaña en el Estadio Azteca, dije: Esta va a ser una transformación como la Independencia, como la Reforma, como la Revolución, nada más que pacífica, pero igual de profunda como fueron esas transformaciones, porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, de manera pacífica, y eso es lo que estamos logrando. Por eso, cómo no vamos a celebrar el cuarto año. Porque para él ni a balazos. No, si no se necesitan los balazos ni la violencia, este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. ¿Y dónde está la fuerza? En el pueblo. Si se cree que el pueblo no cuenta, pero que además es irracional, no, pues entonces se llega a esa conclusión; pero si se le tiene amor al pueblo y se le tiene confianza al pueblo y se sostiene, aunque les moleste mucho, de que el pueblo es sabio, porque los sabios son ellos en su concepción, pues claro que se puede transformar. Y si se agrega que vivimos en un país heredero de grandes civilizaciones y culturas, y creemos en eso, no estamos pensando que son mejores los de afuera, que es mejor lo universal que lo nuestro. Nosotros estamos equilibrando lo universal con lo nuestro, se está dando ese injerto, nada más que, como decía Martí, vamos a traer lo universal, pero el tronco debe ser el nuestro, y con la historia que tenemos y las enseñanzas, ¿en dónde vamos a experiencias, a extrapolar experiencias, si aquí las tememos?

HAC: Porque él, que tiene mucho poder, no se puede, eso es imposible, y conduce a decisiones tan estúpidas como las que hemos visto tomar recientemente, de ir cancelando inversiones ya hechas, o sea, en cerveza, sí, pero también en energía eléctrica.

AMLO: No quería que se cancelara la planta de cerveza de Mexicali. ¿Y no que es demócrata? Se hizo una consulta en Mexicali y la gente dijo: ‘No’, porque no hay agua y la cerveza que iba a utilizar el agua de Mexicali era para exportación, toda la cerveza para exportación. Somos el país del mundo, esta es información general, que más exporta cerveza, y tenemos regiones en donde no hay agua. ¿Y qué es, más que nada la cerveza? Agua.

